Deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla geliştirilen “Diren,” arama-kurtarma çalışmalarında devrim yaratacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Bade Ruşen Karadeniz’in geliştirdiği bu yenilikçi cihaz, sensörleri ve enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor.

"Diren" nasıl çalışıyor?

Bade Ruşen Karadeniz’in 5 ayda tasarladığı cihaz, enkaz altındaki yaşam belirtilerini tespit etmek için RF sensörleri kullanıyor. Diren, yaşam belirtisi algıladığında LED ışıklarla görsel uyarı veriyor. Kırmızı ışık tarama sırasında yanıp sönerken, yeşil ışık, yaşam belirtisi olduğunda devreye girerek kurtarma ekiplerinin dikkatini yönlendiriyor.

Geliştirilmiş enerji ve dayanıklılık

Diren’in üzerinde yer alan mikro güneş panelleri, cihazın uzun süreli çalışmasını sağlıyor ve powerbank işlevi görerek saha ekipmanlarını şarj etme imkanı sunuyor. 5000 mAh lityum-iyon bataryası, cihazın hem enerji depolamasını hem de güneş enerjisiyle şarj edilmesini mümkün kılıyor.

Cihazın dış yüzeyinde kullanılan polikarbonat, aramid fiber ve paslanmaz çelik gibi dayanıklı malzemeler sayesinde Diren, zorlu hava koşullarına karşı dirençli. Denge stabilitesi mekanizması ise cihazın her koşulda sabit ve çalışır durumda kalmasını sağlıyor.

Kurtarma operasyonlarını hızlandıracak

Diren, LoRa iletişim modülü sayesinde elde ettiği verileri anlık olarak kurtarma ekiplerine aktarabiliyor. Enkaz altındaki nabız tespiti, hızlı müdahale imkanı sunarak hayatta kalma şansını artırıyor. Diren, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda birincilik kazanarak 60 bin TL ödül ve yurt dışı eğitim bursu elde etti. Projenin patent başvurusuna hazırlanan Karadeniz, cihazın yerel ve uluslararası afet yönetiminde kullanılabilir bir standart haline gelmesini hedefliyor.

Diren, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada afet yönetimi için çığır açıcı bir çözüm sunuyor. Prototipin geliştirilmesi ve seri üretime geçilmesi durumunda, arama-kurtarma çalışmalarında daha fazla hayat kurtarılması mümkün olacak.