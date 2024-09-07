İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yetenekli sporcusu Tuna Tunca, otizmli bir birey olarak maraton yüzme alanındaki başarılarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Son olarak İtalya’daki Capri Adası-Napoli arasında gerçekleşen 36 kilometrelik zorlu maratonu tamamlayan Tunca, şimdi Manş Denizi'ni geçmeye odaklandı. Bu tarihi geçişle birlikte, İngiltere ile Fransa arasındaki bu su yolunu aşan ilk Türk otizmli yüzücü olmayı amaçlıyor.

Manş Denizi'ne ilerleyen yolculuk

Yıllardır birçok başarıya imza atan 21 yaşındaki Tuna Tunca, bugüne kadar İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Yunanistan’ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye olan açık su geçişlerini başarıyla tamamladı. Şimdi ise Manş Denizi'nde tarih yazmak için 10-15 Eylül tarihlerinde büyük yarışa çıkacak. Tunca'nın sekiz yıldır antrenörlüğünü üstlenen Mert Onaran, bu büyük hedef için hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtiyor.

Zorlu hazırlık süreci

Tuna Tunca, antrenmanlarında her gün büyük mesafeler kat ediyor. Son olarak Sığacık’ta 20 kilometre yüzerek dayanıklılığını artırdı. Antrenmanların yanı sıra, sağlıklı beslenmeye de büyük önem veriyor. Somon, yumurta gibi besleyici gıdalar tüketen Tunca, haftada iki kez kuvvet antrenmanları yaparak fiziksel hazırlığını sürdürüyor.

"Otizimli bireylerin neler başarabildiğini göstereceğim"

Tuna'nın annesi Gülnur Tunca, Manş Denizi geçişinin büyük bir meydan okuma olacağını vurgularken, Tuna’nın dalgıç giysisi giymeden, yalnızca mayo ile yüzmeyi planladığını söyledi. “Bu geçiş, otizmli bireylerin neler başarabileceğini gösteren bir sembol olacak,” diyen Gülnur Tunca, oğlunun hem fiziksel hem de toplumsal engelleri aşmaya devam ettiğini belirtti.

Başarırsa Türkiye için bir ilk olacak

Tunca’nın antrenörü Mert Onaran da Manş Denizi'ni geçen ilk Türk otizmli birey olmanın önemine dikkat çekti. Açık su yüzme dünyasında Manş Denizi, soğuk suyu ve güçlü akıntılarıyla bilinirken, otizmli bireyler için bu tarz bir başarı henüz gerçekleşmedi. "Eğer başarırsa, bu sadece Tuna için değil, Türkiye için de bir ilk olacak" diyerek heyecanını dile getirdi.