Fransa’nın Quiberon bölgesinde gerçekleşen 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda Parla'nın yanı sıra sporcuları Ela Baskak ve Demir Alabalık'ın da milli kafileyle dereceler elde ettiğini belirten EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Başkanı Kadri Özkan, sporcularının her biriyle gurur duyduklarını belirterek, "Çok emek veriyoruz. Sporcularımıza güvenim tam, Türkiye’ye çok daha büyük şampiyonluklar getireceğiz" dedi.



Antrenör Emirşah Polat da Avrupa ve dünya şampiyonu çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

