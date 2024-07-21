İzmir’in Güzelyalı semtinde 16 yıldır ikinci el kitap satan sahaf Ümit Nar, 30 Aralık 2021'de işyerinin ismini 'Hermes Sahaf' olarak tescil ettirmek için Türk Patent Kurumu'na başvurdu. Aynı zamanda Sahaflar Derneği Başkanı olan Nar, başvurusunun ardından beklemeye koyuldu. Ancak Fransız lüks moda markası Hermes'in Türkiye'deki avukatları, ticari isim ihlali iddiasıyla bu başvuruya itiraz etti. Türk Patent Kurumu, Hermes'in itirazını kabul ederek Nar'ın başvurusunu reddetti.

Nar, Türk Patent Kurumu'nun kararına karşı hukuki mücadele başlattı ve Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın 3'üncü duruşması, 29 Haziran'da görüldü. Mahkeme, Türk Patent Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun Nar'ın 'Hermes' ismini kullanmasını engelleyen kararını istinaf yolu açık olmak üzere iptal etti. Böylece, Nar'ın 'Hermes Sahaf' ismiyle marka tescili yapmasının önündeki engeller kalktı.

"Kültürel Bir Kavramın Sahiplenilmesi"

2008 yılından bu yana sahaflık yapan Ümit Nar, mahkemenin kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Kararın ardından yaptığı açıklamada, "Uluslararası insanlık tarihine mal olmuş bir kültürel kavramın herhangi bir şirketin uhdesinde kalmamasını sağlamanın hukuki yolunu şu an açmış oluyoruz. Marka tescilini gerçekleştireceğiz" dedi. Nar, Hermes isminin yalnızca bir moda markası değil, aynı zamanda mitolojik ve kültürel bir figür olduğunu vurgulayarak, bu ismin sadece ticari amaçlarla kullanılmasının doğru olmadığını belirtti.

İzmir’deki Kültürel Yaşam İçin Önemli Bir Adım

Ümit Nar’ın hukuk zaferi, İzmir’deki kültürel yaşam ve sahaflık geleneği açısından da büyük önem taşıyor. Nar, sahaflığın sadece kitap satışı değil, aynı zamanda bir kültürel miras olduğunu ifade ederek, "Hermes ismiyle bu mirası yaşatmak istiyoruz. İzmir’deki kitapseverlere, kültürel değerlerimizi koruyarak hizmet vermek bizim için çok önemli" dedi.

Sahaflar Derneği’nden Destek

Sahaflar Derneği de Ümit Nar’ın hukuk mücadelesini başından beri destekledi. Dernek Başkanı olarak Nar, sahafların karşılaştığı yasal ve bürokratik engellere dikkat çekerek, "Bu zafer, sadece benim değil, tüm sahafların zaferidir. Bizim gibi küçük işletmelerin de sesini duyurabileceğini ve haklarını savunabileceğini gösterdik" diye konuştu.

Ümit Nar’ın kazandığı bu dava, İzmir’in kültürel zenginliğine katkıda bulunurken, sahaflık mesleğinin değerini bir kez daha gözler önüne serdi. Nar, 'Hermes Sahaf' ismiyle faaliyetlerine devam ederek, kitapseverlere hizmet sunmayı sürdürecek.