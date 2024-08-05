İzmir’in popüler alışveriş ve eğlence merkezi Ege Perla, satranç tutkunları için heyecan verici bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İzmir Satranç İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvası, 10 Ağustos’ta Ege Perla’da gerçekleşecek.

Kazananlara madalyon takdim edilecek

Turnuva, 2017 ve öncesi doğan sporcuların açık kategoride yarışmasına olanak tanıyacak. 10 Ağustos tarihinde saat 10:00'da başlayacak olan bu büyük etkinlikte, ilk 3 kazanan oyuncuya madalyon verilecek. Satranç dünyasının strateji dolu atmosferinde yeteneklerinizi sergilemek ve keyifli bir gün geçirmek için Ege Perla’da olun.