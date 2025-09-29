İzmirli kimya devi Brimstone Kimya, ekonomik dalgalanmalara karşı konkordato başvurusunda bulunmuştu. Şirketin talebi üzerine, mahkeme 24 Eylül 2025 tarihi itibariyle bir yıl kesin mühlet verdi.

Brimstone Kimya’ya 1 yıl kesin mühlet

İzmir merkezli Brimstone Kimya, Türkiye’nin önemli sülfür üreticilerinden biri olarak biliniyor. Şirketin sahibi Efe Munip Nurdoğdu tarafından yapılan konkordato başvurusu, mahkeme tarafından 24 Eylül 2025 itibariyle bir yıl kesin mühlet verilerek kabul edildi. Bu mühlet, şirketin borçlarını yapılandırması ve mali zorluklarını aşması için bir fırsat sağlayacak.

Aliağa’daki fabrika üretime devam ediyor

Brimstone Kimya, Aliağa’da bulunan fabrikasında kauçuk, lastik ve tarım sektörlerine yönelik mikronize sülfür üretimi yapıyor. Firma, bu mühlet süresince üretim faaliyetlerini sürdürürken, borçlarını yapılandırma adına çalışmalarını devam ettirecek.

Konkordato komiserleri göreve devam ediyor

Mahkeme kararıyla, konkordatonun başarıya ulaşması için atanan komiserler Şenay Çağıran, Hakan Şarap ve Murat Şahin’in görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Komiserler, şirketin mali durumunu izlemeye ve süreç boyunca yönlendirmelere devam edecekler.

Mahkemenin verdiği karar, Brimstone Kimya’nın ve sahibi Efe Munip Nurdoğdu’nun borçlarını yeniden yapılandırmak için bir yıl boyunca geçerli olacak. Mahkeme, şirketin konkordato sürecine olumlu bir değerlendirme yaparak, başarıya ulaşması için gerekli desteği sağladı.

Yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

Talep edenler EFE MÜNİP NURDOĞDU ve BRIMSTONE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan konkordato talebi nedeniyle; Mahkememizin 24/09/2025 tarihli ara kararı gereğince; konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilmekle İİK 289/3 maddesi uyarınca borçlu talep edenler Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5856 sicil numarasında kayıtlı "BRIMSTONE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" ve "EFE MÜNİP NURDOĞDU" haklarında 24/09/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 (bir) yıllık KESİN MÜHLET verilmesine. Kesin mühlet içerisinde komiserler Şenay Çağıran, Hakan Şarap ve Murat Şahin'in görevlerine devamına karar verilmiş olup,

7101 sayılı Kanunun 16.maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.25/09/2025