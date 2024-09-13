Okurlardan bana en sık gelen eleştiri, “Neden ülke siyasetini çok yazmıyorsun” oluyor.

Böyle gelen her mesaja verdiğim yanıtı buradan da paylaşayım:

“İşimiz İzmir, gücümüz İzmir…”

Bu sloganı genellikle siyasetçiler kullanıyor ama olsun.

Birileri söyledi diye, kendi düşündüğümüzü dile getirmekten çekinecek değiliz.

Herkesin önce kendi kapısının önünü temizlediği bir kent veya ülke zaten tertemiz olur.

İzmir’i, Ege’yi sahiplenmek, buradaki sorunları gündeme taşımak, bu bölgede siyaset yapanları sizlerle buluşturmak, bazen de belki de haddimizi aşarak kentimizde, bölgemizde siyaset yapanlara naçizane tavsiyelerde bulunmak öncelikli tavrımız.

Sağ olsunlar, böyle tavsiyelerde bulunduğumuz siyasetçiler, haddimizi aştığımızı değil, yol gösterdiğimiz için mutlu olduklarını söylediklerinde biz de mutlu oluyoruz.

Şunu herkes iyi biliyor ki, her görüşe saygılıyım. Tabi ki bir siyasi görüşüm var.

Tabi ki herkes gibi seçimde gidip oyumu kullanıyorum.

Ama yazarken, taraf tuttuğumu kimse söyleyemez.

Şimdi bütün bu açıklamalar nereden çıktı diye merak edenleriniz varsa hemen yazayım.

İzmir’deki AK Parti-CHP çekişmesi beni üzüyor.

Hepimiz İzmirliyiz.

AK Partilisi de, CHP’lisi de, MHP’lisi de, İYİ Parti’lisi de, Saadet Partilisi de, Yeniden Refah Partilisi de, Zafer Partilisi de.

Hepimizin işi de İzmir gücü de İzmir…

İzmirli duruşu ile sorunlarımıza çözüm aramalıyız.

Birbirimizle tartışarak, laf atarak değil.

İzmir seçmeni, aydındır, izler, görür...

Kim ne yapıyor,

Kim ne yapmıyor,

Kim yapar gibi görünüyor,

Kim İzmir’i düşünüyor

Kim İzmir’e zarar veriyor

Bunları çok iyi analiz eder İzmirli seçmen.

İzmir yerelinde iktidar olan CHP’li belediyelerin yaptıklarını, yapmadıklarını, genel iktidardaki AK Parti’nin İzmir için yaptıklarını veya yapmadıklarını çok iyi takip eder İzmirliler.

O yüzden, seviye tartışmalarına girmek, “yok onu sen değil ben yaptım” açıklamalı yapmak inanın kimseye yarar sağlamaz.

Rakibinin yapmadıkları size kazanç sağlamaz, sizin yaptıklarınızdır partinize seçimi kazandıracak olan.

Uzatın elinizi birbirinize.

İzmirli sizi öyle görmek istiyor.

İzmirli görüyor.

İzmirli biliyor.

Siz de görün

Siz de bilin…