Gençlerbirliği, son dönemde yaşadığı inişli çıkışlı performansın ardından takımın başına Hüseyin Eroğlu'nu getirme kararı aldı. Eroğlu, kulübü yeniden başarılı bir konuma getirmek için 1.5 yıl boyunca çalışacak. Yeni görevine başlamak için büyük bir heyecan taşıyan Eroğlu, takımını üst sıralara taşımayı hedefliyor.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği'ni Türkiye'nin önemli futbol kulüplerinden biri olarak tekrar hak ettiği yere getirmeyi amaçladığını belirtti. Eroğlu, "Gençlerbirliği, Türkiye'nin bir markası, tekrar hak ettiği yere getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Belli bir süredir tabii ki temaslarımız, görüşmelerimiz sezon başında olmuştu ama şu an çok mutluyum. Ekiple beraber burada çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği hak ettiği yere gelecektir. Çünkü fazlasıyla Türk futbolunun Gençlerbirliği'ne ihtiyacı var" şeklinde konuştu.