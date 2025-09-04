22 yaşındaki otizmli sporcu Tuna Tunca, 5 saat 32 dakikada Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen ilk Türk oldu.

İzmirli sporcu tarih yazdı

İzmir’de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, dünya çapında önemli bir başarıya imza attı. Tunca, 5 saat 32 dakikada Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen ilk otizmli Türk sporcu oldu.

16,2 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı

Tuna Tunca, İspanya ile Fas arasındaki 16,2 kilometrelik Cebelitarık parkurunu geçmek için saat 09.27’de İspanya’nın Punta Marroqui kıyısından denize girdi.

Kesintisiz kulaç atan sporcu, 5 saat 32 dakika sonunda Fas’ın Ziri bölgesinde kıyıya ulaştı.

Geçiş sırasında Tunca’ya İngiltere’den Rohan Crouse, İspanya’dan ise Ariadna Moreno ve Victor Gregori Barrera eşlik etti.

İlk kutlamayı annesiyle yaptı

Kıyıya çıkan Tunca, ilk kutlamasını annesi Gülnur Tunca, antrenörü Mert Onaran ve ekip arkadaşlarıyla gerçekleştirdi.

Manş Denizi’nin ardından Cebelitarık Boğazı'nı da geçti

Tuna Tunca, daha önce de önemli bir başarıya imza atmıştı. Sporcu, 13 Haziran’da İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik parkuru 13 saat 26 dakikada yüzerek Manş Denizi’ni geçen ilk otizmli Türk sporcu olmuştu.