İzmir'de yaşayan 21 yaşındaki otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Tuna'nın bu zorlu hedefe ulaşması için hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük bir özveri sergileniyor.

Tuna Tunca'nın Manş Denizi'ne meydan okuması

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan otizmli yüzücü Tuna Tunca, 10 yaşında lisanslı yüzücü oldu. Antrenörü Mert Onaran ile tanıştıktan sonra havuz yarışlarında dereceler kazanan Tunca, 2018 yılında ilk açık su yarışına katılarak Çanakkale Boğazı'nda engelli kategorisinde derece yaptı. İstanbul Boğazı'nı üç kez geçen Tuna, İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli'ye kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek tamamladı. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye kadar yüzerek bu etabı solo geçen ilk otizmli birey oldu. Şimdiki hedefi ise Manş Denizi'ni geçmek.

"Bu dünya hepimizin"

Tuna'nın annesi Gülnur Tunca, “Şu ana kadar bu parkuru solo yüzen hiçbir otizmli yüzücü yok. Bizim için de Tuna için de ciddi bir meydan okuma olacak. Çünkü Manş, açık su yüzme camiasının Everest'i olarak biliniyor. Zor ve bilinmez bir parkur” dedi. Antrenman sürecinde Tuna'ya destek olan Gülnur Tunca, oğlunun bu hedefe ulaşması için büyük bir kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Yoğun antrenman programı

Antrenörü Mert Onaran, Tuna'nın Manş Denizi'ni geçmek için haftanın 6 günü yüzme antrenmanı yaptığını, 2 gün ağırlık antrenmanı ve soğuk su küvetinde bekleme ile direncini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Tuna'nın haftada 5 gün havuzda, 1 gün ise tekne eşliğinde denizde uzun mesafe antrenmanları yaparak dalga, akıntı ve soğuk suya uyum sağladığını belirtti. Hedeflerinin Tuna'yı 10-11 saat içerisinde yarışı tamamlayacak seviyeye getirmek olduğunu vurguladı.

Otizm farkındalığı

Gülnur Tunca, “Tuna'nın yüzeceği gün su sıcaklığı 16-17 derece olacak. Tuna sadece mayo ile yüzecek. Ama Tuna soğuk suyla barışık. Umarım her şey yolunda gidecek. Tuna burayı tamamlayıp otizm farkındalığını oluşturacak. Çünkü tüm otizmlilerin imkan verildiğinde yapabildiğini göstermeleri çok önemli” dedi. Tuna'nın başarıları ile otizmin bir hastalık değil bir farklılık olduğunu vurgulamak istediklerini belirtti.

"Manş'a hazırım"

Tuna Tunca, en çok denizde yüzmeyi ve dalgaları sevdiğini, Urla'da havuzda ve Sığacık'ta denizde antrenmanlarını sürdürdüğünü, beslenmesine dikkat ettiğini, soğuk suya alışmak için buz küvetine girdiğini ve Manş'ı geçmeye hazır olduğunu ifade etti.