Aşk ve ilişkiler, toplumların en çok tartıştığı ve üzerinde çeşitli fikirlerin oluştuğu konulardan biridir. Yaş farkının ilişkiler üzerindeki etkisi de sıklıkla gündeme gelen bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Biz de İzmir halkına, "bir ilişkide olması gereken en fazla yaş farkı sizce kaçtır?" diye sorduk. Gelen cevaplar hem eğlendirdi hem de düşündürdü.

Bazı katılımcılar, yaş farkının mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini savunurken, diğerleri ise aşkın yaşla bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Bazı İzmirli katılımcılar, "Bir ilişkinin geleceği, sadece duygusal bağla değil, aynı zamanda yaşa, olgunluğa ve yaşam tecrübelerine de bağlıdır,” diyerek hayata bakılan pencerelere dikkat çekti.

Röportaja katılan vatandaşların bir çoğu ise ortak olarak 2-3 yaş arası, erkeğin büyük olduğu ilişkilerin daha uygun olduğunu vurguladı.

Bir kadın vatandaş ise, "Bence aradaki yaş farkı en fazla 3 olmalı, diğer türlü kuşak çatışmasına girer. Ayrıca erkeğin büyük olmasını tercih ederim, geç olgunlaşıyorlar, çocuk büyütecek olsam doğururdum." ifadelerini kullandı.

Yurtdışından ziyarete gelen bir hanımefendi ise, yurtdışında bir erkeğin gelişim koşulları ile Türkiye'dekilerin bir olmadığını vurgulayarak "Ben genelleyemem, net bir şey söylemekten çekinirim ama yurtdışında bir erkeğin yaşama şekli ile Türkiye'de olan erkeklerin bir olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden erkeğin büyük olduğu bir ilişkiyi tercih edebilirim Türkiye'de olsam" dedi.