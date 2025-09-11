Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal talebini esastan reddetti. Kararın ardından CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan açıklama yaptı. Yücel, kararı “CHP’ye operasyon girişimlerine ders” olarak değerlendirirken, Bakan ise “Gürsel Tekin’in kayyımlık görevi sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

Murat Bakan: Kayyımlık görevi sona erdi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, mahkemenin kararını değerlendirirken şunları söyledi:

“Esastan bir mahkeme kararının reddi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararını anlamsız hale getirir. Artık kayyımlık görevi sona ermelidir. Mahkeme, tedbir isteyenin hukuken telafisi güç ve imkansız durumları değerlendirmeli ve kararını vermelidir. Dolayısıyla 45. Asliye Mahkemesi’nin tedbir kararının kaldırılması gerekir. Gürsel Tekin’in kayyımlık görevi artık sona ermiştir.”

Deniz Yücel: Ders niteliğinde karar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ankara 3. Asliye Mahkemesi, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması talebiyle açılan davayı esastan reddetmiştir. Böylece İstanbul 45. Asliye Mahkemesi’nde görülen ve kayyum atanmasına ilişkin dava konusuz kalmış, tedbiren verilen karar hükümsüz hale gelmiştir.

Yetkili Ankara Mahkemelerinde açılmış bir dava varken, İstanbul Mahkemelerinde aynı konuda sonuç alınmaya çalışılması baştan hükümsüzdü. Bu karar, CHP’ye operasyon düzenlemeye kalkanlara ve kumpasçılara verilen ders niteliğindedir. Hukukun üstünlüğünden sapmayan Ankara mahkemesi, millet iradesini gasbedenlere en net mesajı vermiştir.”