İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'deki sosyo-ekonomik olarak zor durumda olan okullarda kantin işletmelerine talip olduklarını ve çocukların sağlıklı gıdalarla buluşmasını hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, öğretmenlerin yaşamını kolaylaştırmak ve gençlere yeni istihdam alanları yaratmak için projelerinin olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği Eğitim Maratonu'nda yaptığı konuşmada, İzmir'de yoksul mahallelerdeki okulların kantinlerini işletmek amacıyla harekete geçtiklerini duyurdu. Bu adımın, çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı ve sosyal yardımları sembolik ücretlerle sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ankara'da düzenlenen Eğitim Maratonu'na katılarak İzmir'deki eğitim alanında yapılan ve yapılacak projeleri açıkladı. Özellikle sosyo-ekonomik olarak zor durumda olan mahallelerdeki okulların kantinlerinin işletmelerine talip olduklarını belirterek, bu sayede çocukların sağlıklı beslenmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Başkan Tugay, "İzmir'de bu sene özellikle sosyo ekonomik durumu kötü mahallelerdeki okullarımızda, kendi şirketlerimiz üzerinden çocuklarımızı sembolik ücretlerle sağlıklı gıdalarla buluşturmak istiyoruz. Bunun için okul kantinlerinin ihalelerine giriyoruz. İzmir'deki yoksul ailelerin çocukları bu sene aç kalmayacak." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoksul mahallelerdeki okulların kantinlerini işletmek suretiyle, çocukların sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu adımın, öğrencilerin beslenme problemlerine çözüm olacağı düşünülüyor.

Başkan Tugay, eğitimde yapılan desteklerin sadece maddi yardımlarla sınırlı kalmayacağını, öğrencilerin ihtiyaçlarına özel destekler sağlanacağını ifade etti. Okul için kırtasiye, giyim yardımı, barınma imkanları ve eğitim fırsatları gibi çeşitli alanlarda desteklerin artırılacağı belirtildi.

Öğretmenlerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni bir program başlatılacağı vurgulandı. Öğretmenlerin mesleki ve sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

"NEET" projelerinin (Eğitimde, İstihdamda veya Eğitimde Olmayan Gençler) İzmir'de yaygınlaştırılacağı ve gençler için yeni istihdam alanları yaratılacağı açıklandı.