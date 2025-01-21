Haber Ekspres, İzmir'de vatandaşlarla yaptığı röportajda, hayali bir senaryo üzerinden Cumhurbaşkanlığı yetkileri ile ilk alacakları kararlar ile ilgili ilginç yorumlar aldı.

"Bir günlüğüne Cumhurbaşkanı olsanız, ilk alacağınız karar ne olurdu?" sorusuyla görüşler alan ekip, eğlenceli ve kalpleri ısıtan cevaplar aldı. Cevaplar, kişisel beklentilerden toplumsal sorunlara kadar geniş bir yelpazede şekillendi.

Birçok vatandaş, ilk alacağı kararın sosyal adalet ve eşitlik üzerine olacağına dikkat çekti. Vatandaşlar, "Bir ülkede adalet olmazsa hiçbir şey olmaz, ki şu an bunun acısını çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise, "Sokak hayvanları ile ilgili alınan kararı geri çekerdim" diyerek tepki gösterdi.

Birçok kadın ise İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceklerini ifade ettiler.

Verilen popüler cevaplardan bir diğeri ise parlamenter sistemin geri gelmesine yönelik oldu.

Eğlenceli cevaplar da yok değildi. Bir öğrenci, "Okul günlerini kesinlikle kısaltırdım" derken bir diğer öğrenci ise "Göztepe'yi şampiyon yapardım" açıklaması ile izleyenleri güldürdü.

Bir vatandaş ise kurduğu sistemsel cezalandırmalar ile dikkat çekti, Vatandaş soruya, "Bütün üniversite profesörlerini, bilim adamlarını toplayıp bir sistem kurmalarını isterdim, başarısız olanları hapse atardım. Bütün cezaevlerini kapatarak hepsini ağır işler ve maden ocaklarında çalıştırırdım. Kaçmaya çalışana hücre sistemi uygulardım. Ayrıca kim cinayet işledi ise aynı şekilde infaz edilmesini sağlardım" sözleri ile cevap verdi.