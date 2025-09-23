İzmir’in birçok ilçesinde 24 Eylül 2025 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar farklı bölgelerde kesintiler yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları gerektiği bildirildi.

İzmir’in birçok ilçesinde 24 Eylül 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında bazı mahalle ve sokaklara saatler sürecek enerji verilemeyecek.Sizler için 24 Eylül'de İzmir'de yaşanacak kesintiler için tüm İzmir’de 24 Eylül 2025 Çarşamba günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik’in duyurusuna göre, bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı mahalle ve cadde/sokaklarda sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar elektrik verilemeyecek. Vatandaşların olası mağduriyetleri önlemek için önceden tedbir almaları gerekiyor.

İzmirlilere öneriler

• Kesinti saatlerini öğrenip telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazları önceden şarj edin.

• Buzdolabı ve derin dondurucuların kapılarını mümkün olduğunca az açın.

• Kesinti sırasında pilli veya şarjlı lambalar kullanın.

• Elektrikli cihazları ve prizleri kapatarak ani akım yükselmelerine karşı önlem alın.

• Özellikle yaşlılar, çocuklar ve sağlık cihazına bağlı kişiler için ek tedbirler alın.

İlçeler ve kesinti saatleri

Foça: 03:00-07:00 ve 11:00-14:00 (İsmetpaşa ve Yeni Mahalle)

Aliağa: 09:00-17:00 (Kültür, Kurtuluş, Yeni Mahalleler ve Çakmaklı)

Bayındır: 09:00-17:00 (Hisarlık, Kızılkeçili Köyü 12:00-13:00)

Buca: 09:00-15:00 (Yiğitler)

Tire: 09:00-18:00 (Merkez ve çevre köyler)

Karşıyaka: 09:00-16:00 (Bostanlı, Alaybey, Mavişehir)

Ödemiş: 09:00-17:00 (Tekke, Gölcük, Mescitli, Bademli, Ovakent)

Menemen: 09:00-17:00 (Alaniçi, Ulukent, Çaltı)

Bayraklı: 10:00-16:00 (Bayraklı Merkez, Yamanlar, Adalet)

Konak: 09:00-15:00 (Alsancak, Güzelyalı, Karataş)

Karabağlar: 09:00-17:00 (Vatan, Yamanlar, Çınar)

Selçuk: 09:00-17:00 (İsa Bey, Atatürk, Yeni Mahalle ve köy yolları)

Bergama: 08:00-16:00 (Kozak, Çamlık, Orta Mahalle)

Bornova: 09:00-17:00 (Kazımdirik, Çamdibi, Evka 1-2)

Bahçelievler: 10:00-16:00

Gaziemir: 09:00-15:00 (Atatürk, Adnan Menderes, Menderes Mahalleleri ve sanayi bölgeleri)

Balçova: 08:00-16:00 (Teleferik, Onur, Doğanlar)

Çiğli: 09:00-17:00 (Atatürk, Egekent, Fatih ve sanayi bölgeleri)

Narlıdere: 10:00-15:00 (Yalı, Atatürk, Çamtepe)

İzmirlilerin kesinti süresince tedbirli olması ve gereksiz enerji kullanımını sınırlaması öneriliyor.