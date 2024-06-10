Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle İzmir'de bunaltıcı sıcaklar, önümüzdeki günlerde etkisini artırarak devam edecek.

Termometreler 40 Dereceyi Görecek

İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göreceği belirtiliyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle açık alanlarda ve güneş altında uzun süre kalanları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle vatandaşların güneşin zararlı etkilerine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların sıcak havalarda daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaktan kaçınılması ve yeterli sıvı tüketilmesi öneriliyor.

Hava Durumu İçin Dikkatli Takip Şart

Vatandaşların sıcak hava uyarılarına karşı duyarlı olmaları ve günlük hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor. Bu sayede ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunabilir ve olumsuz etkilerin minimize edilmesi sağlanabilir.