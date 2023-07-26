Kentin önemli miktarda su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranında geçen yıla göre, yüzde 15 civarında düşüş meydana geldi. Barajın aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 52,67 olarak ölçülürken, bu yıl bu oran 37,08'e düştü. İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, "Bu sene yağış alma durumu azaldı. Haziran ayındaki yağışlar, bizi yanıltmasın. Uzunca bir aradan sonra gelen yağış, toprağın çok aç olması sebebiyle barajımıza yansımadı. Yıllara göre baktığımızda da Ekim 2002'den bugüne kadar olan sürede en az yağış aldığımız yıllardan birisiydi. Yağışların aralıklarının çok olması, miktarının da az olması sebebiyle barajımızda geçtiğimiz yıla göre yüzde 15'lik düşüş söz konusu. Gün itibarıyla barajımızda 126 milyon küp suyumuz var, aktif doluluğumuz ise yüzde 37" dedi.



'YAĞMUR YAĞMAZSA 300 GÜNLÜK SU VAR'



Planlamalarla hem yer altı hem de yüzeysel su kaynaklarından yararlanıldığının altını çizen Alpsoykan, "İdaremiz sürekli su kaynaklarımızın planlamasını yapıyor. Bunları güncel olarak gerçekleştiriyoruz. Bu sene Tahtalı Barajı'ndaki suyu daha az kullanarak, daha uzun süreli bir su ihtiyacını karşılaması sağlandı. Planlamalara göre de şu an Tahtalı'da kentimizin su ihtiyacını hiç yağmur yağmasa dahil 250-300 gün karşılayabilecek su bulunuyor. İzmir'in hem yüzeysel hem de yer altı su kaynakları var. Yer altı su kaynaklarını daha fazla kullanıyoruz. Yeni devreye alınan ve az miktarda suyu olan Gördes Barajı'ndan da su alarak Tahtalı'daki suyu daha iyi bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Planlamalarımızda her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.



'SON 23 YILIN EN YÜKSEK 5'İNCİ KÖTÜ DEĞERİ'



Barajdaki doluluk oranının son 23 yılın en yüksek 5'inci kötü değeri olduğunu belirten Alpsoykan, "Diğer barajlarda da çok fazla yükseliş söz konusu değil. Balçova Barajı'nda yüzde 40 civarında suyumuz var. Geçtiğimiz yılla hemen hemen aynı orada. Gördes Barajı'nda doluluk oranı geçen sene yüzde 4,82 civarındayken bugün ise yüzde 7 civarında. Orada artış söz konusu. Çeşme Kutlu Aktaş, geçen yıl 67'yken; şu an yüzde 41 oranlarında seyrediyor. Çeşme'de de hiç yağmur yağmasa bile 1 yıla yakın suyu var. 2000 senesinden bu yana doluluk anlamından bugünden daha kötü 4 yılımız daha var. Planlamalarımız sağlıklı şekilde yürüyor. Sanırım önümüzdeki yıl, büyük bir yağış gelmesi de bekleniyor. 2015 senesinde barajımıza 235 milyon metreküp su gelmişti. Bu sene 45 milyon civarında geldi. Hep emniyet payında gitmek ve kaynakları düzenli, idareli kullanmak zorundayız. Hemşehrilerimize de suyu dikkatli kullanmalarını öneriyoruz" dedi.