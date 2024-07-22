İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan Hızlı Eylem Planı'ndan bir hedef daha hayata geçti. 22 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapılabilen sistem devreye girdi. Ekonomik zorluklar yaşayan İzmirliler, bu yeniliği memnuniyetle karşıladı ve Başkan Tugay’a teşekkür etti.

Yeni sistem ile daha ekonomik ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli hazırlıkları tamamlamasının ardından İzmirliler, 21 Temmuz Pazar'ı 22 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gece yeni aktarma sistemini kullanmaya başladı. Yolcular artık ilk biniş ücretini ödedikten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapabilecek. Bu uygulama, özellikle gençler ve düşük gelirli vatandaşlar için önemli bir mali rahatlama sağlıyor.

Vatandaşlar uygulamayı memnuniyetle karşıladı

İzmirli vatandaşlar, 90 dakika ücretsiz aktarma sistemini büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçinmekte zorlanan birçok kişi, bu uygulamanın bütçelerine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Gençler, ulaşım bütçelerindeki tasarrufla sosyal faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabileceklerini ifade ediyorlar.

Selçuk Oktay: “Ekonomik durumlar zor, toplu taşıma kullanımı bütçeme büyük katkı sağlayacak.”

Nilgün Mutlu (Sağlık çalışanı): “Çalışanlar için çok iyi bir sistem, maaşlar düşük, bu uygulama çok faydalı.”

Ahmet Seyit (Öğrenci): “Üniversiteye geçişle birlikte ödeyeceğim parayı azaltacak, güzel bir uygulama.”

Ege Uzun (Öğrenci): “Ekonomik zorluklar nedeniyle maliyetler artıyor, 90 dakika çok iyi oldu.”

Hasan Yurtsever (Emekli): “Bu uygulama bütçemize önemli katkı sağlıyor, CHP’li belediyelere teşekkürler.”

Rahmi Erakman (Emekli): “90 dakika uygulaması bütçemizi rahatlatıyor, Cemil Tugay’a teşekkür ederiz.”

Osman Tunç Ayan (Öğrenci): “Ücretsiz aktarma sonrası harcamalarımız azalacak, bu uygulama çok yararlı.”

Melisa Türer (Öğrenci): “Çok fazla aktarma yapıyoruz, bu uygulama bütçemizi rahatlatacak.”

"Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor"

Bu yenilik, daha önce iki kez oy çokluğu ile reddedilmişti. Ancak, Başkan Tugay, “Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor” diyerek, talebini her UKOME toplantısında dile getireceğini belirtti. Sonunda teklif, oybirliğiyle kabul edildi ve 22 Temmuz'da yürürlüğe girdi.