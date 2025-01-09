İzmir şehir merkezinden uzaklaşıp, beyaz örtülerle kaplı dağlarda kar keyfi yapmak isteyenler için Bozdağ Kayak Merkezi, bir rüya gibi. Kışın soğuk yüzünü sıcak bir hatıraya dönüştürmek, doğanın huzur veren sessizliğinde kaymanın tadını çıkarmak isteyenler, Ödemiş’in dağlarına doğru yola çıkıyor. Her adımda kar tanelerinin gümüşi parlaklığına batarken, içsel bir dinginlik buluyorlar. Eğer siz de bu büyülü atmosferi keşfetmek, kayak yapmanın ve karla örtülü manzaraların tadını çıkarmak istiyorsanız, Bozdağ sizi bekliyor. Kış mevsiminin ne kadar özlemle beklediğiniz o anları yaşamak işte tam da burada mümkün. Bozdağ Kayak Merkezi’ne nasıl gidilir? detayları sizler için derledik…

Bozdağ Kayak Merkezi’ne nasıl gidilir?

Ödemiş’te yer alan Bozdağ Kayak Merkezi’ne toplu ulaşım araçlarıyla gidebilmek için ESHOT otobüsleri, metro, İZAN ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarını kullanabilirler. Konak’tan Ödemiş’e gidebilmek için Basmane Tren Garı’ndan Ödemiş’e giden trenlere binerek oradan de ilçe içindeki dolmuş veya otobüslerle Bozdağ Kayak Merkezi’ne ulaşmanız mümkün olacaktır. Daha detaylı bilgi almak için aşağıda yer alan iletişim seçeneklerini deneyiniz

Bozdağ hakkında bilgiler

Meşe, Çam Ormanları içinde kurulan Bozdağ Mahallesi yemyeşil doğası, tertemiz havası ile bir yeryüzü cennetidir. Orman İçindeki Mermerolukta bulunan çeşme ve çevresi önemli bir rekreasyon alanıdır. Yayla, yıl boyunca dağcıların ve doğa severlerin uğrak noktasıdır. Her yıl geleneksel olarak Şubat ayında, İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (İDADİK) tarafından dağcılık şenlikleri düzenlenir. Ödemiş'te kurulan Efe Dağcılık ve diğer il ve ilçelerden gelen kulüp üyeleri kamp kurup zirve yürüyüşleri gerçekleştirirler. Ayrıca iklim şartlarının uygunluğu Bozdağ'ı Türkiye'nin en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri haline getirilmiştir.

Mahallede bulunan üçler, beşler, yediler, kırklar adlı mezarlıklardan, Bozdağ'ın tarihinin çok eski çağlara dayandığı anlaşılmaktadır. Kent, ilkçağlarda Lidyalılar tarafından kurulmuş ve adına Tmolos denilmiştir. Coğrafi konumundan dolayı o dönemde karakol olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bozdağ, Lidyalılardan sonra Birgi ile Pers egemenliği altına girmiştir.

Bozdağ, Çınarlı Park, Mermer Oluk, Şelale Park, Kirk Çeşme gibi mesire ve piknik yerleriyle en büyük ilgiyi yaz mevsiminde görür. Bu da yaylaya önemli bir ekonomik katkı sağlar. Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği döneminde Bozdağ'a gelerek, adını Asırlık Çınar Ağaçlarından alan Çınarlı Park'ta hocası Molla Gürani'den ders aldığı bilinir. Ayrıca mahallede eski bir medresenin kalıntıları bulunur.

Bozdağ Kayak Merkezi iletişim bilgileri

ADRES: Bozdağ Mahallesi Büyük Çavdar Küme Evleri No:16 Bozdağ/Ödemiş/İzmir

MAİL: [email protected]

TELEFON: 0850 303 4 777

WHATSAPP HATTI: 0531 082 16 51