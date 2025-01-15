İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Kent Söyleşileri’nde bu kez Antik Çağ’ın kırsal yaşamına ışık tutuyor. 16 Ocak Perşembe günü saat 18.30’da düzenlenecek söyleşinin konuğu, “Antik Köylerde Yaşam - Roma Anadolusu’nda Kırsal Toplum” kitabının çevirmeni Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar olacak.

Lydia kırsalında toplumun yapısı

Manisa’nın Sardis Antik Kenti ile Kula ilçesi arasında yer alan kırsal bölgede ortaya çıkarılan 200’ü aşkın kabartmalı stel, 2 bin yıl öncesinin köy yaşamını günümüze taşıyor. Söyleşide, bu steller üzerindeki metinler ve figürler üzerinden bölgedeki toplumsal yaşam ve dini ritüeller detaylıca ele alınacak. Doç. Dr. Aytaçlar, bu arkeolojik bulgular ışığında Roma Anadolusu’nun kırsal toplum yapısını katılımcılarla paylaşırken, bölgedeki köylerde yaşayan insanların inançları ve aile yapılarındaki detayları da gözler önüne serecek.

Antik Köylerde Yaşam kitabı hakkında

Eskiçağ Tarihçisi Prof. Peter Thonemann’ın yazdığı ve İzmir Kent Kitaplığı tarafından yayımlanan “Antik Köylerde Yaşam - Roma Anadolusu’nda Kırsal Toplum” kitabı, Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar’ın çevirisiyle Türkçe literatüre kazandırıldı. Kitap, 2024 yılında yayınlandığı günden bu yana akademik çevrelerde ve tarih meraklıları arasında ilgiyle karşılandı.

Kitabın “Çevirmenin Önsözü” bölümünde yer alan, “2 bin yıl öncesinin Manisalı köylüleri bizimle doğrudan konuşmakta, üstüne üstlük bize en mahrem aile sırlarını anlatmaktadır” ifadesi, arkeolojik bulguların hayret uyandırıcı boyutunu gözler önüne seriyor.

“Hayret ve heyecan verici”

Etkinlikte, Prof. Peter Thonemann’ın orijinal eseri üzerine yapılan bu titiz çeviri çalışmasının detayları ve Lydia kırsalında sürdürülen arkeolojik kazılar hakkında bilgi verilecek. Ayrıca, Doç. Dr. Aytaçlar bölgedeki stellerin sosyal tarih açısından taşıdığı önemi tartışacak.