Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonunu İzmir’de geçirdi.

Biri partisinin İzmir İl Kongresi’nde konuştu, diğeri Engelliler Çalıştayı’na katıldı. Ve tahmin edileceği gibi, bolca siyaset konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’e yapılan yatırımları anlatırken, CHP’li yerel yönetimi başarısızlıkla suçladı.

İzmir’in “perişan” hale getirildiğini söyledi. Sonra da Ankara-İzmir hızlı tren hattının 2027’de tamamlanacağını müjdeledi.

Bu açıklama İzmirlilerde nasıl bir etki yarattı?

Hızlı tren müjdesi tabi ki sevindirdi.

İzmir’e 1 trilyon 275 milyon TL kamu yatırımı yapıldığı açıklaması: Alkışlandı.

Ancak bir cümle vardı ki, İzmir’de yankısı farklı oldu. Cumhurbaşkanı, CHP’nin yerel seçimlerde DEM Parti ile işbirliğine girdiğini hatırlatarak, “Kendilerine ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyenlerle kent uzlaşısına girdiler” dedi.

İzmir Atatürkçü bir şehirdir. Yapılanı da, yapılmayanı da unutmaz. İzmirliler, bu sözleri duyunca akıllarına Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik çağrılarını getirdi: Bir şeyler yerine pek oturmadı yani.

Özgür Özel ise katıldığı çalıştayda erken seçim vurgusu yaptı. "İktidarın seçimden kaçma şansı kalmadı. 2025'te mutlaka seçim olacak" dedi. İzmir’de bu sözler, “Keşke” dedirtti.

Ama en çok alkış alan cümle, Özel’in “Ordudan atılan teğmenleri tekrar görevlerine iade edeceğiz” açıklamasıydı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın , “O teğmenleri İzmir’e davet ediyorum, birlikte çalışmaktan gurur duyarım” çıkışı da İzmirlileri mutlu eden açıklamalardı.

İzmir, siyasetin sahnesi oldu ama günün sonunda İzmirlinin aklında ne kaldı?

İzmirliler, karşılıklı laf atmalara pek prim vermiyor. İzmir’le ilgili yatırım ve hizmet dile getirildiğinde alkışı esirgemiyor.

Bir de; Atatürk sevgisi.

Kurulan cümlelerin için Atatürk olduğu zaman İzmirlinin kanı daha da kabarıyor.

Mustafa Kemal’ın askeri olmak İzmirlilere gurur veriyor onur veriyor.

İzmirliler, ülkede Atatürk sevgisinin tartışılmamasını ve gerek iktidar gerekse yerel yönetimlerden İzmir’e daha çok hizmet yapılmasını istiyor.

Bunu bir kez daha buradan duyurayım istedim.

GÜNÜN SÖZÜ

Alkış isteyen, eleştiriye de açık olacak