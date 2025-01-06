İzmirliler Neden Mutsuz Olduklarını Cevapladı!

İzmirli vatandaşlar, kötü yönetimden kaynaklı geçim sıkıntısı, hizmet eksiklikleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle mutsuz olduklarını belirtti. Vatandaşlar bu mutsuzluğun İzmir ile sınırlı kalmadığını, Türkiye genelinde bir umutsuzluk havasının hakim olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu. Diyarbakır, Antalya ve Trabzon gibi şehirler sıralamanın üst sıralarında yer alırken, İzmir’in dördüncü sırada olması şaşkınlık yarattı. İzmir’deki mutsuzluk, şehirde yaşayanlar tarafından çeşitli sorunlarla açıklanıyor. Altyapı eksiklikleri, kötü yönetim ve ekonomik zorluklar, İzmirli vatandaşların mutsuzluk sebepleri arasında öne çıkarken, bazı vatandaşlar bu mutsuzluğun nedenini Türkiye genelinde yayılan umutsuzluk havasına bağladı.

"İlk sırada yer almalı"

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş mutsuz olup olmadığını şu sözlerle ifade etti: “İzmir bence birinci mutsuz şehir olmalı. Doğru düzgün hizmet ve yatırım yok. İnsanlar aydın ve çağdaş diye geçiniyor ama maalesef çok cahil var. Bu kadar kör bir bakış olamaz. İnsan biraz seçtiklerini sorgular. Ya da arada değiştirir. Rekabet oluştur ki hizmet gelsin. İzmir kimsenin kalesi olmamalı. Bu şehre hizmet gelmeli. İzmir’in çok kötü yönetildiğini düşünüyorum ve hiç memnun değilim bu şehirden. Bu yüzden mutsuzum. Ancak İzmir’i de çok seviyorum bu arada.’’

"Türkiye umutsuz"

Bir diğer vatandaş ise mutsuzluğun Türkiye geneline yayıldığını belirterek, “Türkiye umutsuz. Hiçbir insanın yüzü gülmüyor. Sebebini Ankara’dakiler biliyor. Biz burada seçiyoruz gönderiyoruz onlar yan gelip yatıyor. Kimse mutlu ve huzurlu değil. Bu insanların yüzü gülsün artık. Ankara’dakilere sesleniyorum bu insanların yüzlerini güldürmeleri lazım. Mesela iyi bir zam verselerdi ben de ailem için iyi bir alışveriş yapabilseydim mutlu olurdum. Bir ev alabilsem, araba alabilsem zorlanmadan mutlu olurdum. Diğer insanlar da böyle düşünüyor” dedi.

"Mutlu ama parasız"

İnsanların mutlu ama parasız olduğunu da söyleyen bir başka vatandaş ise, “Bakın insanlar dışarıda cıvıl cıvıl geziyor ama ceplerinde para yok. Bu zamlarla geçim olmaz. Hep ceplerini düşünmesinler biraz da vatandaşı düşünsün yöneticiler. Halk bu yüzden mutsuz” ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise “Nüfus, yaşam şartları ve kentin düzensiz yerleşme biçimi ve siyasi meseleler mutsuzluk yaratıyor düşe düşünüyorum. Yoksa İzmir coğrafi olarak Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi” açıklamasında bulundu.

Geçim sıkıntısı

İnsanların ekonomik sıkıntıdan dolayı mutsuz olduğunu söyleyen bir diğer vatandaş ise, “İnsanlar ev kiraları ve yaşam şartlarından dolayı mutsuz. Asgari ücret zammından tutun da geçim sıkıntılarına kadar pek çok mutsuzluk sebebi var. Benim kiram 10 bin liradan 17 bin liraya yükseldi. Asgari ücret 22 bin 104 lira nasıl geçineceğim?” sorusunu da yöneltti.

Pamuk şeker satısı genç bir esnaf ise mutsuzluğu şu ifadelerle anlattı: “Ekonomi kötü olduğu için millet geçim sıkıntısından gezmeye, eğlenmeye, mutlu olmaya fırsat bulamıyor. Ekonomik durumların düzelmesi lazım. Yoksa daha kötü mutsuz olmaya devam edebilir. Mutsuzluk kesinlikle kötü ekonomiden kaynaklanıyor.”

Konak Meydanı’nda kuş yemi satan bir başka vatandaş ise, “Dışarıdan gelenler evde oturup maaşlarını alıyor, erzak yardımlarını alıyorlar. Onlar rahat. Kendi vatandaşımız ise eziliyor. Kiralar çok yüksek. Ben yağmur çamur demeden burada yem satıyorum. İki engelli çocuğum var. Denge sağlanamıyor. Ben mutlu olsam neden burada oturayım? Oturup çocuklarıma bakarım. Canımızın istediğini yiyip içemiyoruz” diyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Yurtdışında yaşayıp gelen vatandaşları eleştiren bir başka vatandaş ise mutsuzluk sebebini şu şekilde açıkladı: “Eskiden insanlar eve bir misafir geldiğinde kuzu keserlerdi. Şimdi bir kilo et alsınlar da görelim. Uzay çağına gelmişiz hala bu durumdayız. Tüm Türkiye mutsuz. Ülkemiz bitik durumda. Hepimiz cebimize bakalım refahı görürüz. Bu vatanın evlatları artık Suriyeliler oldu.”

"Mutluluğu bakış açısı belirler"

Bir başka vatandaş ise İzmirlilerin mutsuz olmadıklarını söyleyerek, “İzmir gayet güzel bir şehir. Bence İzmir’de mutluluk var. Bu biraz baktığımız yer aile alakalı bir durum. Bakış açısı belirler. Ben İzmir’de mutluyum” dedi. İzmir’e yeni taşınan bir vatandaş ise, “Ben İzmir’e taşınalı bir ay oldu. Burada mutluyum. Ama şu an çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Gençler sorunlar yaşıyor. Bu yüzden mutsuz olabilirler” sözlerini kullandı.

"Ben İzmir’e aşığım"

İzmir’in en mutlu şehirler arasında yer alması gerektiğini belirten bir esnaf ise, “İzmir yaşayan şehir, yaşatan şehir. Burası özgür bir şehir. Ben İzmir’e aşığım diye herhalde mutluyum” değerlendirmesinde bulundu. Yurtdışında uzun yıllar yaşayıp İzmir’e geri dönen bir vatandaş ise mutsuz olanların yalan söylediklerini belirterek, “İzmir’in güzelliğini ben Avrupa’da göremedim. Memleketin kıymetini bilen yok. Ben oradan emekli olup geldim. Burada sonsuz güzelliğimiz var. Burada insanlar on numara yaşıyor. Ben orada maden mühendisi olarak çalıştım. Buradaki gibi rahat gezme, yeme içme yok oralarda” diye konuştu.

"Gençler iş beğenmiyor"

Uzun yıllar Belçika’da yaşayıp İzmir’e temelli dönen bir başka vatandaş ise, “Orada insanlar bu kadar serbest değil. Benim oğullarım Belçika’da hep iki işe gidiyorlar. Burada gençler iş beğenmiyor. Mutsuzluk buradan geliyor. İzmir’i insanlar kirletiyor. Başka insanlar gelip burayı güzelleştirseler çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.