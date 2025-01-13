İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşitlik ve erişilebilirlik vizyonu doğrultusunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonuyla, TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Görme engelli bireyler ve gönüllü bisikletçiler, tandem bisikletlerle İzmir’in sahil şeridinde keyifli bir sürüş yaptı. Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak İnciraltı Engelliler Parkı’na kadar uzanan güzergâhta pedal çevirdi. Etkinlik boyunca görme engelli katılımcılara sesli anlatımlar yapılarak çevreyi deneyimlemeleri sağlandı.

“İzmir’i sağlıklı bir spor kenti yapmaya kararlıyız”

Etkinlik sonrasında düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, dayanışmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu anlamlı etkinlikte bir araya gelmek, dayanışmayı büyütmek ve spor kültürünü yaşamak bizler için çok kıymetli. İzmir’i sağlıklı bir spor kenti yapma hedefi doğrultusunda bu tür farkındalık etkinliklerini sürdüreceğiz. Her zaman yanınızdayız ve olmaya devam edeceğiz.”

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

TÜRGÖK Derneği Başkanı Tülay Yazgan ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görme engelli bireyler için yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, “Bu önemli haftada farkındalığı artırmak ve görme engelli bireylerin kabartmalı kitaplara erişimini kolaylaştırmak adına yapılan çalışmalar son derece anlamlı. Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Yazgan, etkinlikte emeği geçenlere plaket takdim ederek, dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Türkiye’nin tek görme engelliler kitaplığı

Organizasyonun paydaşı TÜRGÖK, görme engelli bireyler için sesli ve kabartmalı kitaplar üreterek bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. 2004 yılında İzmir’de kurulan dernek, altı bini aşkın üyesine romanlardan sınavlara hazırlık materyallerine kadar geniş bir yelpazede kaynak sağlıyor. TÜRGÖK, bağışlarla büyümeye devam ediyor ve daha fazla görme engelli bireye ulaşmayı hedefliyor. Bağış yapmak veya daha fazla bilgi almak isteyenler, TÜRGÖK’ün resmi web sitesini ziyaret edebilir.