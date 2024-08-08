İzmirliler Yarı Final Heyecanını Dev Ekranlara Taşıdı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile yapacağı zorlu mücadele için geri sayımda. İzmir Büyükşehir Belediyesi, millilerin bu önemli karşılaşmasını İzmirlilerin coşkuyla takip edebilmesi için Göztepe Paten Pisti, Bostanlı Yasemin Kafe yakını ve Alsancak Gündoğdu Meydanı’na dev ekranlar kuracak.

Milli takım coşkusu dev ekranlarda

Türkiye’nin voleyboldaki gururu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda elde ettiği yarı final başarısıyla dikkat çekiyor. Daha önce Avrupa Şampiyonu olarak ülkenin göğsünü kabartan milliler, İzmir’de de büyük bir heyecanla takip edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle kurulan dev ekranlar, halkın bu önemli maçı birlikte izleyerek millilere destek olmasını sağlayacak.

Maç, bugün saat 21.00’de başlayacak ve İzmir’in üç farklı noktasında kurulacak olan dev ekranlardan canlı olarak izlenebilecek. Göztepe Paten Pisti, Bostanlı Yasemin Kafe yakını ve Alsancak Gündoğdu Meydanı’na yerleştirilen ekranlar, voleybolseverlerin buluşma noktası olacak.