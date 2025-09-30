Doğaseverler “Bir saat içinde plaj temizliği için çevrimiçi olarak kayıt yaptıran en çok kişi” kategorisinde Guinness Dünya Rekorları listesine dahil olmaya çağrıldı. Plaj temizliği yoğun katılımla İnciraltı Kent Ormanı’nda gerçekleşti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Japonya’daki Yaizu Chuo Lisesi’nin plaj temizliği seferberliğini genişletmek ve lise öğrencilerinin deniz çöpü sorununu çözmede öncülük ettiği bir trend yaratmak için dünya rekoru kırmayı hedeflediği harekete ortak oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOTAM Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi, anlamlı hedefe destek vermek amacıyla İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen sahil kıyı temizliği organizasyonuna dernekleri, okulları ve öğrencileri dahil etti. “Bir saat içinde plaj temizliği için çevrimiçi olarak kayıt yaptıran en çok kişi” kategorisinde rekor kırmak için temizliğe çıkan İzmirlilere Japonya’dan yapılan online bağlantı ile destek verildi. Katılımcılar Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan maske, eldiven, çöp torbası ve su ile hijyen mesaisine başlarken Türkiye ve Japonya bayraklarını temsilen kırmızı ve beyaz kıyafetler tercih edildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görev yapan ve harekete dair konuşan Ebru İlbeyce Alkan, “Bugün İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Japonya’yla beraber Guinness Dünya Rekorlarına girmek üzere kıyı temizliğindeyiz. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak bizler derneklerle ve okullarla iş birliği halinde bugün buradayız” dedi.



İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı ve EKOTAM Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan ise Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinirken, “Uzun yıllardır sürdürdüğümüz profesyonel etkinliklerimiz var. 10 yılı aşkın süredir bizim öğrencilerimiz oraya gidiyor, onların öğrencileri buraya geliyor. Faydalı ve anlamlı projelerde bir araya geliyoruz. Bu sefer de çok değerli bir etkinliğe Türkiye’den tek ev sahibi olduk. Kıyı temizliğine dikkat çekmek ve dünya ölçeğinde bir harekete ortak olabilmek istiyoruz. Şu an Japonya’dan bizi izliyorlar. Japonya’dan sonra en geniş katılımlı kıyı etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu bir duyarlılık, bu bir harekete geçme çağrısı. Burada bu insanları görmekten çok mutluyum” ifadelerini kullandı.



İEÜ öğrencisi Konuralp Yücesoy ise, “Benim için çok anlamlı bir etkinlik. Geçen sene Japonya’da eğitim aldım. Oradaki temizlik kültürünü ve sorumluluk bilincini gördüm. Bunun kesinlikle bizim ülkemizde de uygulanabilir ve tanıtılır hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim için kıymetli bir gün. Temizlik önemli bir şey, hem toplumumuz hem bireyler adına. Hep temiz kalalım” dedi.

Öğrencileriyle birlikte etkinliğe katılan Narlıdere İhsan Çelikten Ortaokulu Müdürü Nazan Tunay, “İzmir Ekonomi Üniversitesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla böyle bir etkinlikte olmaktan çok mutluyuz. Öğrencilerimizle koşa koşa geldik. Rekora ve çevre temizliğine katkıda bulunmak istedik. Öğrenciler keyifli. Biz okulumuzda da böyle etkinlikler yapıyoruz. Temiz olmayan sınıfta ders yapmıyorlar” diye konuştu.

Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Koyuncu, “Öğrencilerimizle böyle bir etkinlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Okulumuz çok köklü bir okuldur, önemli projelere imza atmıştır. Biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz yine benzer projelerde yer alacaktır” dedi.

Öğrenci Ayşe Ekin Yiğit, “Bu etkinlik kesinlikle çok verimli. Daha sık yapılması çok önemli” ifadelerini kullanırken, Asya Çallı ise, “Bu projede yer almaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Temizlik hareketinde yer alan Alptuğ Atay da “En çok sigara izmariti topladık. Sağlığımıza çok zararlılar. Etkinliğe katılmak güzel bir duygu. Çevremizi kirletmeyelim, saygılı olalım. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.



Etkinlik sırasında Japonya’daki temsilciler İzmir’deki katılımcılarla görüntülü bağlantı kurdu. Yaizu Chuo Koleji’nden Yuichi Yaoi, Kurebayashi Kota ve Hirotaka Takashiho ile Shizuoka Sanat ve Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasuko Takayama, iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Etkinliğin tüm dünyaya yayılmasını ve çevre sorunlarına ilişkin farkındalığın bu etkinlikle birlikte daha da artmasını umuyoruz. Bu hedefe sağladığı büyük katkı için Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ