6. İZKİTAPFEST kapsamında düzenlenen imza gününe İzmirliler yoğun ilgi gösterirken, Başkan Tugay, İmamoğlu’na destek mesajlarını kabul ederek, “Türkiye’nin hak ettiği özgürlük ortamına kavuşacağına, adaletin yeniden tesis edileceğine inanıyoruz. Uzamış kuyrukları görünce anlıyoruz ki, bu mücadele boşa gitmeyecek. Kime, neyin emanet edildiğini görebilirsiniz. Biz buradayız, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta kapılarını açan İZKİTAPFEST - 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına gazeteci Yavuz Oğhan’ın kaleme aldığı “Millete Emanet” kitabını İzmirliler için imzaladı. Ekrem İmamoğlu’nun yaşamını, mücadelesini ve ortaya koyduğu çalışmaları anlatan kitabın imza günü, İZKİTAPFEST’in ikinci gününde, Pakistan Pavyonu yanındaki imza alanında gerçekleştirildi. İmza öncesi Kültürpark’a gelen kitapseverlerle kucaklaşan Başkan Tugay, ardından İzmirlilerin kitaplarını imzaladı. Uzun kuyrukların oluştuğu imza etkinliği yaklaşık iki saat sürdü.

Etkinlikte yurttaşlar Başkan Tugay ile Ekrem İmamoğlu’na destek mesajlarını da paylaştı. 7’den 70’e İzmirlilerin akın ettiği imza gününde vatandaşlar, “Sizlerin buna vesile olmanız çok güzel”, “Ekrem başkan bizim için çok değerli”, “Onu çok seviyoruz”, “O bütün gençlerin Eko başkanı”, “Bu kitabın sizin imzanızla kitaplığımızda yer alması bizi çok mutlu edecek” gibi sözleriyle hem Başkan Tugay’a teşekkür etti, hem de Ekrem İmamoğlu’na mesajlarını iletti. İzmirlilerin mesajlarını alan Başkan Tugay, “İstanbul Ekrem Başkan gittiğinden beri sahipsiz gibi. Bizler sizlerden güç alıyoruz” dedi.

İmza gününde konuşan Başkan Tugay, “Bugün bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Millete emanet edilmiş bir mücadeleye minicik bir katkı vermek için buradayım. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yaşamı ve hayatı boyunca yaptıklarıyla ilgili yazılmış bu kitabın okunması gerektiğine inanıyoruz. O nedenle kitap fuarımızın içinde böyle bir stant oluşturuldu. Ben de Ekrem Başkan adına onun mücadelesinin parçası olan bir yol arkadaşı olarak bugün burada imza atarak görevimi yerine getirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.