İzmir'de kar yağışı ne zaman başlayacak? 19 Ocak'ta İzmir için kar sürprizi! Meteoroloji'nin son raporu ve bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu tahminlerini paylaştı. Raporda, batı illerinin sağanak yağışla karşı karşıya kalacağı belirtilirken, İzmir ve çevresinde dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, 19 Ocak'ta İzmir'de kar yağışı beklediklerini duyurdu. Peki, diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Batı kesimi sağanak yağışlar etkileyecek

Meteoroloji, Türkiye'nin batı kesimlerinin bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. İzmir, Aydın ve Balıkesir gibi illerde, kıyı kesimlerinde yağışların etkili olması bekleniyor. İç kesimlerde ise pus ve sis olayı dikkat çekiyor. Ayrıca, Marmara ve Ege bölgesindeki illerde de yağmur etkisini gösterecek.

İzmir'de kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uzmanları, 19 Ocak'ı işaret ederek İzmir'e kar yağışının geleceğini duyurdu. Uzmanlar, kar yağışının, bölgedeki sakinler için büyük bir sürpriz olacağına dikkat çekti. Bu tarihte, İzmir'de yoğun kar yağışı bekleniyor. 2025'in Ocak ayında İzmir'de görülmesi beklenen bu kar, yılın en büyük hava olaylarından biri olacak.

Hava durumu tahminleri: Bölge bölge detaylar

Marmara Bölgesi: Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca pus ve sis de görülmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın ve Balıkesir kıyıları sağanak yağışla karşılaşacak. İç kesimlerde ise buzlanma ve sis etkili olacak.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu ve buzlanma beklenen bölge genelinde, pus ve sis olayları da ön plana çıkacak.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu: Akdeniz genelinde parçalı bulutlu hava hakimken, Güneydoğu Anadolu bölgesinde az bulutlu bir hava durumu tahmin ediliyor.

İzmir'de kar yağışı ne zaman başlayacak?

19 Ocak'ta İzmir'de kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Bu tarihi işaret eden Meteoroloji uzmanları, İzmirli vatandaşları bu sürprize hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle şehir merkezlerinde karla kaplanan sokaklar, ulaşımda aksamalara yol açabilir.