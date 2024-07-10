İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma sistemine ilişkin teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Tugay, bu kararda katkısı bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya teşekkür etti.

UKOME toplantısında alınan karara göre, İzmir’de toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika boyunca yapılan aktarmalar ücretsiz olacak. Bu sistem, Başkan Tugay’ın imzasının ardından resmen yürürlüğe girecek.

Sistem nasıl işleyecek?

İlk binişten itibaren 90 dakika boyunca, otobüs, metro, tramvay ve vapur hatları arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olacak.

Başkan Tugay’ın açıklaması

“Seçimden önce verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli hemşehrilerimizin kent yaşamlarını kolaylaştırma yolunda tüm kurumlarla yapıcı iş birliği çabalarımız devam edecektir.”

Teşekkür ve iş birliği

Başkan Tugay, kararın oybirliğiyle çıkmasında katkısı bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya teşekkür etti.

Geçmiş UKOME toplantılarında teklifin durumu

Daha önce iki kez oy çokluğu ile reddedilen teklif, Başkan Tugay’ın ısrarlı çabaları sonucu bu defa oybirliği ile kabul edildi. Başkan Tugay, önceki toplantılarda da İzmir halkının bu talebini gündeme getirmiş ve “Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz” demişti.

İzmir’de yaşam kolaylaşıyor

Yeni sistem, Başkan Tugay’ın göreve gelmesinin ardından, 15 Mayıs ve 14 Haziran tarihlerinde düzenlenen UKOME toplantılarında da sunulmuştu, ancak merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin olumsuz oylarıyla reddedilmişti. Bu kez ise tüm tarafların uzlaşmasıyla kabul edildi.

İzmirlilere toplu taşımada büyük kolaylık sağlayacak bu yeni düzenleme, şehir içi ulaşımı daha ekonomik ve erişilebilir hale getirecek. Başkan Tugay, bu önemli adımın İzmir halkına hayırlı olmasını diledi.