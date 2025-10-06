İzmirli vatandaşlar için önemli bir ekonomik gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndan, borç yükü altındaki vatandaşlara nefes aldıracak devlet destekli borç kapatma kredisi düzenlemesi geçti. Özellikle 200 bin TL ve üzeri borcu olan bireyler için hazırlanan yeni sistem, yüksek faizli ve dağınık borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlayacak.

200 bin TL üzeri borcu olanlara devlet desteği

TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, farklı bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını tek bir kredi altında birleştirerek ödeme kolaylığı elde edecek.

Uygulamanın yürütücüsü Ziraat Bankası olacak.

Yeni sistemin amacı, yüksek faizli borçların tek bir düşük faizli kredi altında toplanmasını sağlamak, vatandaşların daha uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme planlarına geçebilmesine olanak tanımak.

İzmir’de binlerce kişi yararlanabilecek

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan İzmirli vatandaşların da bu uygulamadan yararlanması bekleniyor.

Yetkililer, düzenlemenin özellikle bireysel borç yükü yüksek olan vatandaşlar için hazırlandığını vurguluyor.

Başvuru süreci ve detaylar yakında açıklanacak

Düzenlemeyle ilgili detaylı açıklamaların kısa süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılması bekleniyor.

Başvuru şartları, faiz oranları ve vade detaylarının da resmi duyuruyla netleşeceği öğrenildi.

Ekonomik nefes paketi olarak değerlendiriliyor

Uzmanlara göre, bu düzenleme hem bireysel ekonomiyi hem de piyasa dengesini rahatlatacak bir adım olarak öne çıkıyor.

Borç yapılandırmasının özellikle kredi kartı borçlularına büyük bir rahatlama getirmesi bekleniyor.