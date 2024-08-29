İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, ulusal medya eklerinin kapatılması gündemi üzerine bir basın açıklaması yaparak, bu eklerin İzmir ve Ege Bölgesi için taşıdığı önemi vurguladı. Kasalı, 40 yıldır süregelen bu geleneğin, bölge halkı için vazgeçilmez olduğunu belirtti ve bu alışkanlığın ellerinden alınmaması gerektiğini dile getirdi.

"Bölge gazeteciliği toplumsal hafızanın temelidir”

Kasalı, yaptığı açıklamada, nitelikli bölge gazeteciliğinin, yörenin ekonomik ve sosyal hayatını yansıtarak ana gazetenin daha çok benimsenmesine katkı sağladığını ifade etti. Bu gazetelerin, ulusal düzeyde ses getirebilecek haberlerin kaynağı olmasının yanı sıra, masa başı gazeteciliğinin handikaplarını dengeleyebilecek önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

“Bölge gazeteciliği, yerel haberlerin ulusal seviyeye taşınmasında ve tiraj kayıplarının önlenmesinde kritik bir rol oynar,” diyen Kasalı, Hürriyet ve Posta gibi kurumsal gazetelerin halkın değerleri arasında yer aldığını ve bu gazetelerin, okurlarıyla bir tür kamu görevi yürüttüğünü belirtti.

“Ulusal medya ekleri bizim için vazgeçilmez”

Kasalı, İzmir ve Ege Bölgesi halkının, sabahları ulusal gazetelerin ekleriyle güne başladığını, bu eklerde kendilerini bulduklarını ve birbirlerinden haberdar olduklarını dile getirdi. Kasalı, 40 yıllık bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu ekler, bizim toplumsal hafızamızın ve günlük yaşam rutinimizin bir parçasıdır,” dedi.

İEKKK olarak bu kararın geri alınması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Kasalı, gerekirse medya kuruluşlarıyla görüşmeye ve bu konuda ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.