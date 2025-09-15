İzmir’de hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılar, vatandaşları borç batağına sürükledi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Temmuz 2025 verilerine göre kentte toplam kredi ve kredi kartı borcu 347 milyar 130 milyon TL’ye ulaşırken, kişi başına ortalama borç 98 bin TL’ye yükseldi. Bir yılda borç yükü yüzde 47 artarken, borçlanan kişi sayısı 300 bin kişi arttı.

Kredi kartları borçta başı çekiyor

Toplam borcun en büyük bölümünü kredi kartı borçları oluşturuyor. Temmuz 2025 itibarıyla İzmirli vatandaşların kredi kartı borcu 171 milyar 641 milyon TL’ye ulaştı. Kişi başına ortalama kredi kartı borcu ise 58 bin TL seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde kredi kartı borçları 105 milyar 417 milyon TL düzeyindeydi. Böylece kredi kartı borçları bir yılda yüzde 62 arttı.

Kredili mevduat hesapları (KMH) ikiye katlandı

İzmir’de “ek hesap” olarak bilinen kredili mevduat hesapları (KMH) borçlanmayı daha da artırdı. Temmuz 2025 itibarıyla KMH borcu 43 milyar 610 milyon TL’ye ulaşırken, kişi başına ortalama borç 16 bin TL’ye çıktı. Geçen yıl KMH borcu 22 milyar 651 milyon TL ve ortalama borç 9 bin 302 TL seviyesindeydi.

İhtiyaç kredisi borçları artıyor

İhtiyaç kredisi borcu Temmuz 2025’te 97 milyar 120 milyon TL olurken, kişi başına ortalama borç 111 bin TL’ye ulaştı. Geçen yıl bu borç 68 milyar 709 milyon TL ve ortalama borç 75 bin 85 TL seviyesindeydi.

Konut ve taşıt kredileri

İzmirli vatandaşların konut kredi borcu 42 milyar 140 milyon TL, kişi başına ortalama borç ise 437 bin TL seviyesinde. Taşıt kredileri ise toplamda 5 milyar 520 milyon TL olarak kaydedildi.