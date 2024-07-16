İzmir’de toplu taşıma kullanıcılarının merakla beklediği ücretsiz 90 dakika uygulamasının geri dönüş tarihi belli oldu. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan ve Tunç Soyer döneminde kaldırılan uygulama, vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine yeniden hayata geçiriliyor.

İZTEK hazırlıklarını tamamlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Teknoloji ve İnovasyon Şirketi (İZTEK), uygulamanın yeniden başlatılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kart okuma makinelerinin ayarlanması ve gerekli yazılım güncellemelerinin 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Bu sürecin sorunsuz ilerlemesi halinde, ücretsiz 90 dakika uygulaması 1 Ağustos itibarıyla yeniden devreye girecek.