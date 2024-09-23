Tüm sürücüler seyir halindeyken polis ve jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktalarında durdurulur.

Çevirme/Kontrol/ Uygulama: GBT, (Genel Bilgi Toplama) ehliyet, alkol, araç sigortası ve vergi kontrolleri yapılıyor. Kolluk kuvvetlerinin görev tanımları içinde sürdürülen uygulamalara sürücüler uyum göstermekteler. Burada bir sorun yok.

Bu yazıyı okuyan bir çok kişi, “Ben de gördüm. Çok haklı bir eleştiri, uyarı” diyecekler.

Kolluk kuvvetleri uygulama yaparak halkın mal ve can güvenliğini korumaya çalışıyor. Her şey güvenlik görevlilerinin iş tanımlarının olağan akışı içerisinde ilerliyor. Asıl mesele bu aşama sonrası başlıyor.

Otobüs yolculuğunda, kahvehane, ofis muhabbetlerinde sıkça konu olan, “Kolluk kuvvetleri çok zaman iş güvenliğini sağlayarak uygulama yapmıyorlar. İş güvenliği dikkate alınmadan düzensiz yapılan uygulama kontrol noktalarında sürücüler de tehlikeye çekiliyor.” Bu sohbetler basın mensuplarına ulaştığında doğal olarak kamuoyu gündemine taşınıyor.

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

Güvenlik görevlileri kontrol noktalarında seyir halindeki sürücüleri durdururken kendi güvenliklerini sağlama özenini göstermiyorlar. Araç durdurma, sıralamada kendi canlarını hiçe sayıyorlar. Uygulamalarda iş güvenliğini sağlayamayan ekipler görevini ifa edemez. Bu türden uygulamalarla sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atarlar.

DİKKAT ÇEKEN UYGULAMALAR!

* Yollarda şerit ayırma dubaları standartlara uygun dizilmiyor. ( Boyaları gitmiş, biri yerde yatık, diğeri çizgiden kaymış)

* Uygulama yapan görevlilerde çoğu zaman reflektörlü elbiseler olmuyor.

* Polis memurlarının elinde ledli dur geç levhaları olmuyor. (Elleriyle işaret yaparak bazen arabanın önüne atlayacak durumda hareket ediyorlar.)

* Araçları durdurma, sıralama yaparken diğer araçlara risk oluşturuyorlar.

Kendi güvenliklerini riske sokarak kontrol etmek için durdurdukları araç ve sürücüleri de riske sokuyorlar. Bu yanlış uygulamaların sonucu geçmişte yaşanılan kazalar hala zihinlerimizde.

Bu konuda görevliler önce kendi iş güvenliğini sağlayarak, güvenli ortamda sürücülerin kontrollerini sağlamalı. Bu alanlarda çalışan kolluk kuvvetlerinin ekipman donanımları yetkili kurumlarca sağlanmasına özen göstermeliler.

SONUÇ OLARAK!

İzmir Valisi sayın Dr. Süleyman Elban’ın İzmirlilerin taleplerine duyarlılık göstererek araştırma, denetleme yapacağına, var olan eksikliklerin ortadan kalkacağına inanıyoruz.

Çalışmalar iş güvenliği yönetmenliğe uygun yürütülsün. Kolluk kuvvetlerinin ve uygulamaya çevrilen sürücülerin can ve mal güvenliği korunsun istiyoruz. Bu talebi önemseyerek konuyu Haber Ekspres sayfasında gündeme taşıdık.

Hadi hayırlısı…