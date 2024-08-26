Nasıl mı? Bornova’da yaşayan demokrat Buca’da yaşayan Sosyalist Karabağlar’da yaşayan milliyetçi,

Kahramanlar’da yaşayan muhafazakar, Kısıkköy’de çalışan esnaf Menderes’de yaşayan köylü, Bayraklı’da sanayici …

Her ulustan, inançtan, görüşten İzmir halkları:

İşçi, memur, işsiz, emekli…

Kadın, kız, erkek…

Çocuk, genç, ihtiyar…

Aynı semtte, mahallede, sokaklarda, hatta binada birlikte yaşıyorlar.

İzmirliler, kendi oylarıyla seçtikleri iktidar ve yerel yönetim kurumlarını İzmir’in sorunlarını belirleyerek ortak çözüm üretmeye zorlamalı.

İZBAN, metro ağının İzmir’in her mahallesini, caddesini örümcek ağı gibi dokusa, Üçkuyular- Bostanlı arası tüp geçit olsa, araç park sorunu çözülse kime ne zararı olur?

İzmirliler yaşanılır kent estetiği için birlikte çalışma yürütmeliler.

İnanç, mezhep, ulus duyguları üzerinden yapılan siyasetinin İzmirlileri ayrıştırmalarına, bu ayrışma üzerinden şehirlerin sorunlarının çözümünün ötelenmesine karşı güçlü birlik oluşturarak İzmir’i sahiplenmelidirler.

İzmir’de yaşayan halkların, ayrışmadan hiç bir çıkarı olmaz!

İzmir milletvekilleri, siyasi partilerin üyeleri, STK’lar, Akademik ve mesleki odalar, İktidar ve yerel yönetimleri birlikte çalışmaya zorlamalılar.

Tek çözüm:

İzmirli siyasetçiler, farklılıklara hoşgörü göstererek, ortak değerler üzerinden birleşerek, ortak sorunlarını birlikte çözmeliler. Ortak taleplerini hayata geçirme mücadelesi vermeliler.

Siz İzmirlileşemeyenlerden olmayınız!

Hadi hayırlısı…