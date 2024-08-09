İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerde başlattığı koordinasyon toplantılarına Karşıyaka'da devam etti. Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda, Karşıyaka’nın güncel sorunları, yürütülen projeler ve gelecekte yapılacak çalışmalar detaylıca ele alındı.

Karşıyaka İskelesi yenileniyor

Başkan Tugay, toplantıda Karşıyaka İskelesi'nin yenilenmesiyle ilgili halktan gelen yoğun taleplere değinerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gerekli onayın alınmasının ardından iskeleyi yenilemeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile bu konuda uzlaşma sağlanmasının gerektiğini ifade etti.

Karavan otoparkları artırılıyor

Toplantıda ayrıca, ilçede karavanlar için park yeri ihtiyacı da gündeme geldi. İzmir genelinde karavan otoparkı sayılarını artırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Tugay, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve İnciraltı Terminali'nde yeni otoparklar oluşturulduğunu, Karşıyaka'da da uygun yer belirleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu konuda çevreye duyarlı ve karavan sahiplerinin memnuniyetini sağlayacak bir çözüm üretmeyi hedeflediklerini ekledi.

Ortak akılla Karşıyaka’ya yeni bir yön

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri için Başkan Tugay'a teşekkür ederek, Karşıyaka'yı daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek için özveriyle çalıştıklarını vurguladı. Ünsal, ortak akıl ve iş birliği ile yürütülen bu çalışmaların Karşıyaka'nın geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti.