İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan bu yana uygulanan su kesintileri, 30 Eylül’e kadar uzatıldı. 12 ilçede 2 günde bir yapılan kesintiler, saat 23.00 ile 05.00 arasında dönüşümlü olarak devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU), kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma nedeniyle, 6 Ağustos’tan itibaren uygulanan su kesintilerinin süresini 30 Eylül’e kadar uzattığını açıkladı. Kesintiler, su tüketiminin yoğun olduğu 12 ilçede, 2 günde bir olacak şekilde uygulanmaya devam edecek.

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi uygulanacak?

Su kesintilerinin uygulanacağı ilçeler arasında Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe yer alıyor. Kesintiler, her ilçede belirli mahallelerde dönüşümlü olarak yapılacak.

Kesintilerin tarihleri ve saatleri belirlendi

Yeni plana göre su kesintileri şu tarihlerde yapılacak:

Birinci Bölge (Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir, Menderes):

19, 21, 23, 25, 27, 29 Eylül tarihlerinde, saat 23.00 ile 05.00 arasında kesinti yapılacak.

İkinci Bölge (Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir):

20, 22, 24, 26, 28, 30 Eylül tarihlerinde, yine saat 23.00 ile 05.00 arasında kesinti uygulanacak.

İZSU'dan su tasarrufu uyarısı

İZSU, su tasarrufu konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, suyun verimli kullanılması gerektiğini belirtti. İzmir'de su kaynaklarının giderek azaldığına dikkat çekilerek, su tüketiminin daha dikkatli yapılması gerektiği vurgulandı.