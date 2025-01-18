Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ikinci devresinin ilk maçında İzmirspor, Çeşme Belediyespor’u 3-1’lik net bir skorla yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen İzmirspor, 32. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş’un golüyle öne geçti. Çeşme Belediyespor, maçın ilerleyen dakikalarında galibiyet için çaba gösterse de, İzmirspor’un golleri 3 puanı getirdi.

İzmirspor’un hızlı başlangıcı

İzmirspor, maça oldukça istekli ve atak bir oyunla başladı. İlk yarının 32. dakikasında Batuhan Dinçer Yokuş’un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gol, ev sahibi ekibin maça olan hakimiyetini perçinledi.

İzmirspor, bu golün hemen ardından daha da hızlandı ve 43. dakikada Sezer Orhonsayın’ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı sonunda İzmirspor, Çeşme Belediyespor’a karşı 2-0’lık üstünlüğüyle soyunma odasına gitti. İkinci yarıya da hızlı giren İzmirspor, 55. dakikada Sezer Orhonsayın’ın ikinci golüyle skoru 3-0’a getirdi. Bu gol, İzmirspor’un galibiyetine adeta zemin hazırladı.

Çeşme Belediyespor’dan geç gelen gol

Çeşme Belediyespor, maçın son bölümlerinde gol bulmaya çalıştı. 86. dakikada Ethem Eren Vardar’ın kaydettiği gol, Çeşme Belediyespor’a yalnızca teselli oldu. Ancak maçta başka gol olmadı ve İzmirspor sahasında 3-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle İzmirspor, 32 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Çeşme Belediyespor ise 12 puanla 14. sırada haftayı tamamladı.