Türkiye Bölgesel Amatör Lig 16. haftasında İzmirspor, Çeşme BLD’yi 3-1’lik skorla mağlup etti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
İzmirspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı
Maça hızlı başlayan İzmirspor, 32. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına yaklaşılırken, 43. dakikada Sezer Orhonsayın'ın attığı golle farkı ikiye çıkararak devreyi 2-0 önde kapattı.
Sezer Orhonsayın farkı üçe çıkardı
İkinci yarıya da hızlı başlayan İzmirspor, 55. dakikada Sezer Orhonsayın'ın bir gol daha kaydetmesiyle skoru 3-0’a getirdi. Çeşme BLD, 84. dakikada Ethem Eren Vardar’ın golüyle farkı 3-1’e indirse de maçta başka gol olmayınca İzmirspor 3-1 galip geldi.
Kaynak: HABER MERKEZİ