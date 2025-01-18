Bunlar da ilginizi çekebilir

İkinci yarıya da hızlı başlayan İzmirspor, 55. dakikada Sezer Orhonsayın'ın bir gol daha kaydetmesiyle skoru 3-0’a getirdi. Çeşme BLD, 84. dakikada Ethem Eren Vardar’ın golüyle farkı 3-1’e indirse de maçta başka gol olmayınca İzmirspor 3-1 galip geldi.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 16. haftasında İzmirspor , Çeşme BLD ’yi 3-1’lik skorla mağlup etti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.