İzmir LÖSEV'in davetiyle, İzmirspor Spor Kulübü ve Spor Okulları, Seferihisar'daki LÖSEV Doğal Yaşam Çiftliği'nde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Voleybol temalı etkinliklerle çocuklara moral ve motivasyon sağlandı.

İzmirspor Spor Kulübü, LÖSEV'in Seferihisar Doğal Yaşam Çiftliği'nde voleybol temalı faaliyetler düzenledi. Kulüp, "Bu etkinlikler, kulübün sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildi. İlk olarak kulüple irtibata geçen gönüllü iletişim sorumlusu Sn. Buse Topçular, halkla ilişkiler sorumlusu Sn. Yeşim Üstüner, fayda projesi sorumlusu Sn. Berke Eyin, İnci Projesi sorumlusu Sn. Yaren Hanım ve tesis yöneticisi Hasan Bey'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye aktardı.

Emeği geçenlere teşekkür

İzmirspor Spor Kulübü, "Voleybol Spor Okulu antrenörleri Sude Can Ekelik ve Dilara Karabacak, bu sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde büyük emek sarf ettiler. Kulübümüz, bu anlamlı projeye destek olan tüm gönüllülere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunar" diye ekledi.

Bu etkinlikler, çocuklara hem eğlenceli anlar yaşattı hem de sporun birleştirici ve motive edici gücünü bir kez daha gösterdi. İzmirspor olarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.