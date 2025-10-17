Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden İzmirspor’un Osman Kibar Tesisleri’nde çıkan yangın, malzeme odasında büyük hasara yol açtı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İzmirspor tesislerinde yangın çıktı

Bölgesel Amatör Lig 8’inci Grup’ta mücadele eden İzmirspor, Osman Kibar Tesisleri’nde sabah saat 08.00 sularında malzeme odasında yangın çıktığını duyurdu.

Kulüp yetkilileri, yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığını belirtirken, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüğünü açıkladı.

Malzeme odası büyük hasar gördü

İzmirspor’un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün sabah 8 sularında İzmirspor Osman Kibar Tesisleri’mizde yaşanılan yangından tesisimiz malzeme odası büyük hasar görmüştür. Yangının çıkış sebebi İzmir İtfaiyesi tarafından hazırlanacak rapor ile belirlenecek olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

En büyük tesellimiz yaşanan elim olayda can kaybı veya yaralanma olmaması olup İzmirspor Kulübü olarak tüm camiamıza geçmiş olsun diyoruz.”

Kulüp yetkilileri, yangında can kaybı veya yaralanma olmadığını belirterek, en büyük tesellinin bu olduğunu vurguladı.