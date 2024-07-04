Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen İzmirspor'da artarda transfer açıklamaları gerçekleşti.

Yeni sezonda dümen Erkan Aslan'da

İlk olarak takımın başına Erkan Aslan'ı getiren İzmirspor, sosyal medyadan anlaşmayı duyurdu. Açıklamada:" İzmirspor' umuzda Erkan ASLAN dönemi. Futbol şubemiz deneyimli teknik adam Erkan ASLAN ile anlaşma sağlamıştır. Teknik adamlık kariyerine Manisaspor'da başlayan Erkan Aslan; Somaspor, Manisaspor, Ödemişspor, Kınık Belediyespor, Manisa Sanayispor, Yunus Emre Belediyespor ve Muğlaspor' da teknik direktörlük yaptı. Aynı zamanda futbol komitemiz sportif direktörlük görevi için deneyimli futbolcu Agah Oktay YILMAZ ile anlaşma sağlamıştır." cümlelerine yer verildi.

Transferde hız kesilmiyor

Sonrasında uzun yıllar profesyonel liglerde oynamış Umut Kaya ile sözleşme imzaladığını açıklayan İzmirspor, sosyal medyadan şu şekilde paylaştı: " Umut KAYA İzmirspor’da ! Transfer çalışmalarını sürdüren futbol şubemiz son olarak Çeşme Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Umut KAYA ile anlaşma sağladı. Uzun yıllar profesyonel liglerde forma giymiş, 2 ve 3. Lig tecrübesi bulunan, Aydın 1923, Göztepe ve Manisa BBSK takımlarında şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu Umut KAYA orta saha ve forvet arkası oynayabilmektedir."

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden mavi-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcu Aytaç Deniz'i de duyurdu. Kulüp "Deneyimli kanat oyuncusu Aytaç DENİZ İzmirspor'da. 2 ve 3. Lig şampiyonlukları bulunan, geçtiğimiz sezon Çeşme Belediyespor forması altında atmış olduğu 15 gol ile takımına katkı sağlayan Aytaç DENİZ ile anlaşma sağlanmıştır." açıklamasıyla sosyal medya üzerinden anlaştıklarını açıkladı.

Yeni transferi son olarak Çeşme Belediyespor forması giyen Ersin Aslantoğ da İzmirspor'a imzayı attı. Sosyal medyadan, " Tecrübeli orta saha Ersin Aslantoğ İzmirspor' da. Son olarak Çeşme Belediyespor forması giyen, 3. Lig'de Denizli Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor, BAL Ligi'nde ise Bergama Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi ile şampiyonlukları bulunan deneyimli orta saha ile anlaşma sağlanmıştır." şeklinde anlaşma duyuruldu.

Orta saha oyuncusu Emre Şahin de İzmirspor'a imzayı attı. Profesyonel liglerde uzun yıllar forma giymiş oyuncuyu İzmirspor sosyal medyadan duyurdu: "Emre ŞAHİN İzmirspor’da ! Transfer çalışmalarını sürdüren futbol şubemiz Emre ŞAHİN ile anlaşma sağladı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Şahin, attığı goller ve yaptığı asistler ile ön plana çıkmakta. Uzun yıllar profesyonel liglerde forma giymiş, 1, 2 ve 3. Lig tecrübesi bulunan, MKE Ankaragücü ile 1. Lige çıkma sevinci yaşayan Emre ŞAHİN orta saha pozisyonunda görev almaktadır."

Takımı baştan sonra kurmaya çalışmalarına devam eden İzmirspor, gençlere de yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni transfer 2004 doğumlu sol bek Hamza Şahbaz da İzmirspor'a imzayı attı. Sosyal medya üzerinden duyurulan anlaşma, "Genç yetenek Hamza ŞAHBAZ İzmirspor'da! Geçtiğimiz sezon BAL ligi takımlarından Anamur Belediyespor forması ile başarılı bir sezon geçiren, 2004 doğumlu sol bek Hamza ŞAHBAZ ile anlaşma sağlanmıştır." şeklinde duyuruldu.

Son olarak gece vakti sağ bek transferini duyuran İzmirspor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluklar yaşayan Onurcan Küçük ile sözleşme imzaladığını sosyal medyadan duyurdu. Mavi-beyazlı takımın yaptığı paylaşımda: " Şampiyon sağ bek İzmirspor' da! Futbola Tavşanlı Linyitspor altyapısında başlayan 27 yaşındaki sağ bek Onurcan Küçük, sırasıyla Bergama Belediyespor, Şuhut Belediyespor, Yatağanspor, Yalovaspor , Yunus Emre Belediyespor ve Muğlaspor formalarını giydi. Güçlü fiziği ve geriden oyun kurma özelliği ile tanınan, geçtiğimiz sezon Muğlaspor ile 3. Lig'e çıkma sevinci yaşayan, Bölgesel Amatör Lig' de iki şampiyonluğu bulunan sağ bek Onurcan KÜÇÜK ile her konuda anlaşma sağlanmıştır." sözlerine yer verildi.

Toplamda 6 transfer duyuran İzmirspor, eksi ihtişamlı günlerine dönmek ve taraftarlarıyla şampiyonluk yaşamak istiyor.