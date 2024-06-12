İzmit Belediyesi, esnafla olan güçlü bağlarını pekiştirmek ve taleplerini direkt olarak dinlemek amacıyla esnaf ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ailesi, saha ziyaretleri ile vatandaş ve esnafla doğrudan temas kurmak amacıyla her hafta İzmit’in farklı noktalarında ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, Meclis üyeleri Orhan Dönmez, Nilgün Yılmaz, Erdem Arcan, Özcan Özer, Neslihan Çakır ve Çınar Ekibi kentin dört farklı noktasında esnafın kapısını çaldı.

Bu haftaki ziyaretler Yürüyüş Yolu, Alemdar Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Boğazova Caddesi’nde gerçekleşti. Belediye ekipleri, esnafın taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyerek notlarını aldı. Esnafın karşılaştığı sorunları yerinde tespit eden ekipler, çözüm önerilerini de esnafla paylaştı.

Ziyaret edilen bölgedeki esnaflar, İzmit Belediyesinin samimi yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca talep ve sorunlarını doğrudan belediye ekiplerine iletebilme fırsatı buldukları için teşekkür ettiler.