İzmit Belediyesi, her hafta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine Alikahya Fatih ve Yenişehir mahallelerinde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi esnaflarla bağlarını güçlendirmeye devam ediyor

İzmit Belediyesi, esnafın ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler üretmek amacıyla her hafta gerçekleştirdiği ziyaretlerini Alikahya Fatih ve Yenişehir mahallelerinde sürdürdü. İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Erdem Arcan, Gamze Yılmaz Doğan, Nilgün Yılmaz, Vildan Bacıoğlu Taşkan ve Celal Hülür ile Çınar Ekibi esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret edilen bölgedeki esnaflar, İzmit Belediyesinin samimi yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca talep ve sorunlarını doğrudan iletebilme fırsatı buldukları için Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.