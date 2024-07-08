İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda İzmit Belediyesi yöneticileri kırsal mahallelerin muhtarlarıyla Sapakpınar’da bir araya geldiİZMİT (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk, Lütfü Obuz, Sapakpınar Mahallesinde kırsal mahallelerin muhtarlarıyla buluştu. Programa İzmit Belediyesi teknik danışmanı Hakan Yalçın, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmet Kanık, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç, Ali Filiz ve kırsal mahallelerin muhtarları katıldı.

TALEPLER NOT ALINDI

Programda müdürlüklerin koordineli bir şekilde köylerde çalışmalar gerçekleştirileceği vurgulanarak muhtarlar ve vatandaşlar dinlendi. İzmit Belediyesi yetkilileri kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini belirterek sorunları hızlı bir şekilde çözmek adına çaba sarf edeceklerini ifade ettiler. Programda ayrıca muhtarlara geçmiş Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan hediyeler takdim edildi.

“PROGRAMLAR DEVAM EDECEK”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, “Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün ikincisini düzenlediğimiz kırsal bölgelerdeki sorunları çözmeye odaklanmış olan programımıza bizi kırmayarak

gelen muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerine de teşekkür ediyorum. Bu programlar devam edecek. Sorularınızı ve görüşlerinizi bize burada iletmenizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“HİZMETLERİMİZ SÜRECEK”

Etkinlikte söz alan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, “ Bu güzel atmosferin sağlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm icracı müdürlüklerimiz burada. Toplantımızda aylık programımızı yapalım ve hizmetlere devam edelim. Çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte de aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“SİZLERİN GÖRÜŞLERİ BİZLER İÇİN DEĞERLİ”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, “Bugün burada geniş bir kadroyla birlikteyiz. Geçtiğimiz yıl köy hizmet masası kurduk. Özellikle kırsal bölgelerde anlamlı çalışmalar yapmak adına işleri hep birlikte yürüteceğiz. Sizlerin destekleri ve görüşleri bizler için çok değerli. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in de sizlere selamlarını iletiyorum” dedi.