İzmit Belediyesi, yaz Kur’an Kurslarına başlayan çocukları ilk ders günlerde yalnız bırakmayarak kek ve limonata ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yaz Kur’an Kurslarına başlayan çocukların ilk günlerinde yanlarında oldu. İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık ile Manav Dernekleri Sorumlusu Nurullah Özer, Çınar Ekibi ile birlikte çocuklara kek ve limonata ikram etti. Gültepe Hicret Camii İmam Hatibi Ertuğrul Işık’ta ziyaret sırasında İzmit Belediyesi yetkililerini yalnız bırakmadı.

ÇOCUKLAR TEŞEKKÜR ETTİ

İkramlardan dolayı yetkililere teşekkür eden çocuklar, İzmit Belediyesi Aşevi’nde gıda mühendisi kontrolünde titizlikle üretilen kek ve limonataların gönül rahatlığıyla tadına baktılar.