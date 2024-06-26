İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü bu yıl da İzmit’te doyasıya kutlanacak. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anacak olan İzmit Belediyesi, 28 Haziran’da gün boyu devam edecek etkinliklerle İzmitlileri bir araya getirecek.

FATMA SEHER HANIM ANILACAK

Etkinlikler 28 Haziran Cuma günü 14.00’te Zübeyde Hanım Konağı Kadın ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek ‘Barış için Savaşan Bir Kadının Hikayesi; Fatma Seher Hanım’ söyleşisi ile başlayacak. Dr. Melih Yiğit, Dr. Ece Onural ve Dr. Fatma Üçler’in konuşmacı olarak katılacağı söyleşinin ardından Atatürk Milli Mücadele Anı Evi ve Kapanca Sokak gezisi yapılacak.

BAĞIMSIZLIK RUHU İZMİT SOKAKLARINDA CANLANACAK

Etkinlikler, saat 19.00’da Kültür Tepesi’nden başlayacak olan Kurtuluş Korteji ile devam edeck. İzmit’in dört bir yanından gelen vatandaşların katılımıyla Belediye Meydanı’na kadar devam edecek olan bu anlamlı yürüyüşte, kahraman atalarımızın mücadelesi ve bağımsızlık ruhu, İzmit sokaklarında yeniden canlanacak.

GELENEKSEL KURTULUŞ PİLAVI DAĞITIMI

Kortejin ardından saat 19.30’da Belediye Meydanı’nda Geleneksel Kurtuluş Pilavı Dağıtımı gerçekleştirilecek. Yıllardır süregelen bu gelenek, İzmit halkının birlik ve beraberliğinin simgesi olarak büyük bir anlam taşıyor. Hep birlikte paylaşılacak olan bu lezzetli pilav, geçmişle bugün arasında bir köprü kuracak.

KENT ORKESTRASI KONSERİ

28 Haziran akşamı saat 20.15’te İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseri ile kutlamalar devam edecek. Belediye Meydanı’nda sahne alacak olan orkestra, birbirinden güzel parçalarla geceye renk katacak. Bu müzik şöleni, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak ve kurtuluş coşkusunu doruklara taşıyacak.

BİSİKLET TURU DÜZENLENECEK

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 30 Haziran Pazar günü saat 09.00’da bisiklet turu düzenlenecek. İzmit’in kurtuluşu için toplanacak olan bisiklet tutkunları Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nde başlayarak şehir turu atacaklar.