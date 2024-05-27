İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarına farklı illerden kurbanlıklar gelmeye başladı. Pazar alanında hijyen ve güvenlik şartları bu sene de en üst seviyede tutulmaya devam edecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, her sene olduğu gibi bu sene de üreticiler ile alıcıları bir araya getirip en uygun şartları sağlanmaya devam ediyor. Hijyen ve güvenlik şartlarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda besiciler, satışını gerçekleştirecekleri kurbanlık hayvanları İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na getirmeye başladı.

HİJYEN VE GÜVENLİK KOŞULLARI EN ÜST SEVİYEDE

Farklı illerden Modern Hayvan Pazarı’na gelen kurbanlıklar kabul edilirken İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılıyor ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Tüm vatandaşlar İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’ndan gönül rahatlığıyla gelerek dilediğince kurbanlarını alabilirler.