İzmit Belediyesi yetkilileri, köylerde geleneksel hale gelen programlarda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Köy Masası Sorumluları Turgay Oruç, Ali Filiz, İsmail Akdeniz ve Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi Karaabdülbaki Köyü’nde gerçekleşen geleneksel 144. Hacet Bayramına katıldı. İzmit İlçe Müfütüsü Mehmet Reşat Şavlı, Karaabdülbaki Köyü Muhtarı Hüdayim Yıldız, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve vatandaşlar da programda hazır bulundu. Program dualarla devam etti.

DUALAR EDİLDİ

İzmit Belediyesi Köy Masası Sorumluları Turgay Oruç, Ali Filiz, İsmail Akdeniz ardından Kaynarca Köyü’ndeki mevlid programına da katıldı. Geleneksel hale gelen programda İzmit Belediyesi yetkilileri, bölge sakinleri ile bir araya gelip dualar etti.