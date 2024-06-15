İzmit Belediyesi Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşları unutmadıKOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı arifesinde vatandaşların mezarlık ziyaretleri başladı. İzmit Belediyesi de yakınlarını anmaya giden İzmitlilerin her arife gününde olduğu gibi yine yanında oldu. Kentte bulunan mezarlıklarda defne fidesi dağıtan ekiplere İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye yetkilileri eşlik etti.

BAŞKANIN BAYRAM TEBRİKLERİNİ İLETTİLER

Arife gününde sevdiklerinin mezarlarına giden vatandaşlara defne fidesi dağıtan İzmit Belediyesi Yöneticileri, İzmitlilere Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını ve bayram tebriklerini ilettiler. Vatandaşlar ise böyle bir uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.