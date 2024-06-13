İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü yıl sonu gösterisi Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Öğrencilerin sergiledikleri performanslar büyük alkış topladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kente kazandırılan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümünde yıl sonu gösterisi gerçekleşti.

İzmit Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen programa Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, birim müdürleri ve aileler katıldı. Öğrencilerin sergiledikleri performanslar büyük alkış aldı.

Programda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, “Başkanımız bugün burada olmayı çok isterdi. Fakat toplantısı nedeniyle ne yazık ki katılamadı. İzmit Belediyesi olarak sanata ve sanatın her alanına verdiğimiz değeri bir kez daha göstermekten dolayı gurur duyuyoruz. Sanat, toplumumuzun ruhunu besleyen önemli bir unsurdur O yüzden sanatın her alanında erişim ve eğitim imkanı sağlamak bizim için hayati öneme sahiptir. Ekim 2021’de kentimize kazandırdığımız İzmit Belediyesi Sanat Akademisi 400 öğrenciye akademik alanda müzik eğitimi vermiştir. Sanat akademisinden mezun olan 7 öğrencimiz konservatuar ve güzel sanatlar eğitim bölümlerini kazanmıştır. Bu gençlerimiz geleceğin akademisyenleri ve sanatçıları olarak bizleri gururlandırmaya devam edecektir. Siz ailelerimizin desteği olmadan bunlar başarılamazdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda öğrencilere başarı sertifikaları teslim edildi.